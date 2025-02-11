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經濟

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屯門時代廣場272萬沽 短炒蝕50萬 炒家去年3月全面撤辣後購入 終炒燶收場

【明報專訊】市場近月雖屢錄新界細價樓短炒獲利個案，惟最新有買家去年3月樓市全面「撤辣」後入市，持貨約1年卻炒燶收場。市場消息指出，屯門時代廣場E座中低層7室，實用面積272方呎，一房間隔，以272萬元易手，呎價1萬元。原業主去年3月，即樓市全面「撤辣」後以約315萬元購入，持貨約一年，帳面蝕讓約43萬元或14%，連使費料實蝕約50萬元或逾16%。

明報記者 趙頌明

同區主打納米樓的「龍牀盤」菁雋，新近亦再錄二手蝕讓個案。代理消息指出，菁雋高層05室，實用面積167方呎，開放式間隔，以218萬元易手、實呎13,054元。原業主2019年7月以約302.4萬元一手購入，持貨近6年，帳面蝕讓約84.4萬元或28%，連使費料實蝕約91萬元或30%。

167呎「龍牀盤」218萬沽 6年實蝕三成

另外，沙田老牌上車屋苑之一的河畔花園，本月暫錄約兩宗成交。中原地產高級分行經理姚枝榮表示，沙田及大圍本月暫錄約15宗二手成交，其中河畔花園A座中層07室，向翠華花園及巴士總站，實用面積242方呎，兩房間隔，以323萬元沽出，實呎約13,347元。 買家為區內客，購入單位自住。原業主2021年488萬元購入，持貨約4年，帳面蝕165萬元或34%，連使費料實蝕約188萬元或38%。

青衣藍澄灣亦錄二手蝕讓。中原高級資深分區營業經理許偉業表示，藍澄灣2座低層F室，實用面積488方呎，兩房間隔，原業主去年1月放盤叫價580萬元，最終累減107萬元或18.5%，以473萬元沽出、實呎9693元，買家為「90後」客人，買樓以便成家立室；原業主2019年600萬元購入，持貨約6年，帳面蝕127萬元離場或21%，連使費料實蝕約156萬元或26%。

駿景園本月首9日平上月全月交投

雖然二手市場不乏蝕讓個案，但隨着節日氣氛漸散，不少買家重啟入市，二手交投回升。美聯物業區域聯席董事呂劍偉稱，火炭駿景園本月首9日累錄3宗成交，已追平上月全月3宗成交量，其中9座中層G室，實用面積947方呎，3房1套，最終以1000萬元承接，實呎約10,560元。資料顯示，原業主1996年618.5萬元購入，持貨約29年，帳面賺381.5萬元或62%。另柴灣杏花邨錄蛇年首宗二手成交，中原地產分行區域營業經理鄭俊輝表示，屋苑15座頂層複式戶，實用面積888方呎，3房1套連空中花園，以意頭價1093萬元易手，實呎12,309元。買家為區內換樓客，原業主2010年850萬元購入，持貨約15年，帳面獲利243萬元或29%。

相關字詞﹕杏花邨 河畔花園 駿景園 菁雋 龍牀盤 時代廣場 細價樓短炒 全面撤辣

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