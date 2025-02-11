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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：恒指仍為超大型上落市

【明報專訊】恒生指數昨日上升388點，收報21,521點，主板成交2424億元，交投保持活躍。周日期間公布1月份中國消費者物價指數（CPI）按年升0.5%，比預期的0.4%為高；生產者物價指數（PPI）按月升0.7%，低於預期的0.8%。整體物價數據沒有驚嚇之處，對低估值港股來說，沒壞消息已算利好。

美國總統特朗普擬向多個國家實施對等關稅，消息令外圍股市出現輕微震盪，惟這與中國不太相關，因此港股繼續走強。目前恒指已明顯突破日線保歷加上軸，反映恒指短期升勢波幅增加。再以長線的月線圖觀察，恒指同樣升抵保歷加上軸（見圖），亦是2018年1月創下歷史新高後，7年來第二次月線圖保歷加通道出現向上擴闊，對上一次出現是2021年1月，惟該月已升抵高位，其後進入長達3年熊市。若以過往20年往績比較，恒指8次由下而上觸及月線保歷加上軸，僅有兩次隨即進入長期升市，更多的情况是象徵上落市技術超買，然後進入整固。

恒指上移長期上落範圍 毋須過度興奮

恒指過去一年走勢好轉，重新進入浪比浪高趨勢，吸引到不少投資者重新加注港股。惟以超長期的20年走勢觀察，恒指遠未脫離超大型上落市格局，似正在上移長期上落範圍，毋須過度興奮，保持嚴選優質股或穩健型股份，屬較佳策略，畢竟個股走勢頗為分化，仍有條件從強勢股之中取利。

三大電訊股及阿里巴巴（9988）分別因國產大語言模型相關消息而上漲，帶動大市。醫療股亦紛紛做好，阿里健康（0241）及京東健康（6618）分別上升9%及5%，兩股仍從低位反彈，升勢尚未確立。

長期走勢偏強的三大電訊股中移動（0941）、聯通（0762）及中電信（0728）宣布接入DeepSeek於多項AI應用，股價上升2%至5%，問題是接入大語言模型是否足夠讓三大電訊股的收入提升？就算有，幫助應該也很有限，始終來自用戶的手機月費才是最大收入來源。

這樣的消息也能刺激電訊股單日顯著上揚，側面反映投資者並不介意買入更多這類防守性強、派息高、現金流穩定的股份，只要有少許科技元素加身，便更樂觀。因此，三大電訊股興奮過後略見回吐，仍可趁調整買入。

論更大程度受惠大語言模型接入，理應是三大電訊股作為主要股東的中通服務（0552），其業務分為基站基建、業務流程外判、應用內容等服務，其中，應用內容服務可望受惠大語言模型提升營運效率，此分部約佔整體收入兩成。以收入比例計，受惠大語言模型的程度，會勝過三大電訊股。

受惠大語言模型接入 中通服務看5.7元

基建及外判業務本身是極其穩定的部分，收入欠增長，但提供強大現金流，過往最大問題是，買入中通服務，倒不如買入更高市值、同樣高派息的三大電訊股？嚴格來說，中通服務過往相比三大電訊股欠缺額外賣點，令股價升幅受限。不過，假若目前佔兩成收入的應用內容服務能夠透過AI加速增長，中通服務便存在獨有價值，市盈率8倍、股息率5厘，屬很吸引水平。

中通服務昨日股價高位輕微突破長期頸線阻力位，料進入一浪高於一浪之里程，中長線值得看好，以10倍市盈率計價，下一站看5.7元，跌穿4元止蝕。

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 還看今朝

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