Shein據指誘供應商 由內地轉越南生產

減輕美對華政策衝擊

消息人士稱，在美國的關稅威脅下，Shein過去數月已積極推動產地多元化，並在過去數周加快相關行動。彭博社指出，供應鏈多元化將減輕美國懲罰性政策對Shein的影響，當中包括美國將取消中國「小額包裹免稅」待遇。

知情人士稱，在越南開設新生產線的中國主要供應商，將可獲Shein提高採購價15%至30%，並保證更多的訂單。Shein將接受更長的生產周期，並協助建造生產設施，另協助供應商將布料從中國運往越南。不過激勵措施僅適用於供應商設立新產能的頭幾個月，並非永久性。暫未清楚供應商在越南開設新廠房後，會否縮減現有的中國廠房產能。

彭博：美關稅或影響中國就業

彭博社指出，Shein的策略，反映特朗普的關稅措施，可能會擾亂中國的生產，威脅部分製造領域，影響中國就業。野村分析認為，美國新關稅將使中國今年出口額增幅減少1.3個百分點，並將中國今年GDP增長率降低0.2個百分點。

不過Shein發言人透過電郵，否認計劃增加越南產能。總部設在新加坡的Shein正尋求在倫敦上市。路透社此前的消息指出，Shein計劃將其IPO估值下調至500億美元，較2023年的融資估值低近四分之一。路透社的消息指出，Shein在2023年最後一輪融資的估值為660億美元，較2022年的最高估值低約三分之一。

（綜合報道）

[國際金融]