明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

內地允險資買金 刺激金價破頂 潛在料2000億購買力 帶動升穿2900美元

【明報專訊】美國總統特朗普的關稅措施擴大，恐引爆全球貿易戰，觸發黃金的避險需求。加上中國國家金融監督管理總局上周五公布，允許10家保險公司參與試驗計劃，將資產1%投資於黃金，預計將為潛在的貴金屬投資釋放數以百億美元資金，為黃金上漲增添動力。金價繼上周升逾2%後，昨繼續破頂。現貨金周一升穿每盎司2900美元關口，高見2911美元；期金漲至每盎司2937美元，兩者均刷新歷史新高。

特朗普宣布向全球鋼、鋁加徵關稅，刺激美國鋼鐵公司（美：X）及美國鋼鐵廠Nucor（美：NUE）早段股價分別升5%和7%， 美國鋁業（Alcoa）（美：AA）早段股價升3%。美股三大指數早段從上周五的跌幅反彈，納指早段升1%。國際油價午夜前升1%。

美調高鋼鋁關稅 鋼鐵股做好

國家金融監督管理總局上周五發布《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，允許人保財險、中國人壽、太平人壽、中國信保、平安產險、平安人壽等10家保險公司參與試驗，能夠將資產1%投資於黃金。民生證券發表的報告指出，這試驗計劃可帶來價值2000億元人民幣（約274億美元）的潛在黃金投資。彭博社指出，這政策轉變可能反映中方意識到面對房地產市場低迷、經濟放緩，中國缺乏投資方式，急需尋求其他投資方法。

國泰君安證券的報告指出，預計官方此舉目的在於拓闊保險公司的資金運用渠道，豐富中、長期資產配置結構。保險公司資產端目前缺乏孳息率穩定的中長期資產。

中國政府以往限制保險資金投資於沒有「穩定現金回報」的資產。今次政策調整，使黃金成為中國保險商獲明確允許投資的第一種商品。不過保險公司對黃金的需求，可能要一段時間才能實現。摩根大通私人銀行的分析指出，保險公司等機構投資者重視投資回報，因此對價格敏感，當金價升勢暫停，才可能看到更多的吸納。

自2023年底以來金價已上漲約四成。美聯儲此前減息加上多國央行增持黃金，都為金價帶來支持。例如中國人民銀行1月連續第3個月增加黃金儲備，顯示即使金價處歷史高位，當局仍繼續致力於資產多元化。此外，特朗普再次上台後，經濟和地緣政治風險加劇，也進一步推動金價向上。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）的報告指出，黃金仍處於有利位置，升勢幾乎沒有什麼障礙。特朗普政策的不確定及破壞性，對盟友及競爭對手均發出關稅威脅，再加上特朗普聲言，若金磚國家減少使用美元，將對其徵收100%關稅，一切都表明黃金的避險吸引力有所提升。

鮑威爾本周國會言論成焦點

市場關注美聯儲主席鮑威爾周二和周三向國會作證的證辭，希望從中了解美聯儲的貨幣政策路徑。鮑威爾可能會強調美國經濟仍具韌性，毋須急於減息。理論上，美聯儲放慢減息，對不會帶來利息收入的黃金不利。財富管理機構Exinity Group指出，倘周三公布的美國1月消費者物價指數（CPI）升幅超出預期，可能導致美聯儲推遲減息，可能促使部分投資者將現貨金獲利了結。不過市場分析認為，在前景不確定的時期，黃金長遠的保值作用仍將吸引投資興趣。

部分市場人士憂慮美國可能會對貴金屬加徵關稅，令美國金價超越倫敦金價，促使交易商將黃金由倫敦轉移美國，尋求套利機會。倫敦金銀市場協會（LBMA）表示，大量黃金運往美國，截至1月底，倫敦金庫存較12月下降1.7%至8535噸。不過美國白宮迄今未有釋出貴金屬加徵關稅的信號。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

資金湧港股 成交連續兩日2400億 北水單日165億掃貨 兩個月新高
資金湧港股 成交連續兩日2400億 北水單日165億掃貨 兩個月新高
法巴料恒指上試23000 看好應用AI中資科技股
法巴料恒指上試23000 看好應用AI中資科技股
標普：DeepSeek助內地科網整合AI模型
標普：DeepSeek助內地科網整合AI模型
黑芝麻禁售股解禁 急插四成 澄清與比亞迪合作沒大變動
黑芝麻禁售股解禁 急插四成 澄清與比亞迪合作沒大變動
比亞迪：高階智駕「天神之眼」車型門檻10萬
比亞迪：高階智駕「天神之眼」車型門檻10萬
喜茶稱行業內捲 暫停加盟申請
喜茶稱行業內捲 暫停加盟申請
資策鍾楚義籲金管局解決融資難 集資20億後 紓集團賣樓壓力
資策鍾楚義籲金管局解決融資難 集資20億後 紓集團賣樓壓力
星展香港去年賺93億新高 撥備增11%
星展香港去年賺93億新高 撥備增11%
黃志達家辦增持維他奶至逾8%
黃志達家辦增持維他奶至逾8%
I Squared觀望中移動購香港寬頻進展
I Squared觀望中移動購香港寬頻進展
恒隆採低碳鋼材 成內地行業首例
恒隆採低碳鋼材 成內地行業首例
Shein據指誘供應商 由內地轉越南生產
Shein據指誘供應商 由內地轉越南生產
日酒店轉攻比特幣 Metaplanet 一年漲40倍
日酒店轉攻比特幣 Metaplanet 一年漲40倍
楊智佳：恒指仍為超大型上落市
楊智佳：恒指仍為超大型上落市
港元定存PAO Bank1個月年息見8厘
港元定存PAO Bank1個月年息見8厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：受惠AI 吉利上望19元
黃雯怡：受惠AI 吉利上望19元
梁天卓：父母如何對待焦慮一代？
梁天卓：父母如何對待焦慮一代？
何民傑：香港也應研究「塑膠回歸」
何民傑：香港也應研究「塑膠回歸」
鄭舒寧博士：管理者AI時代應具五大核心能力（三之三）
鄭舒寧博士：管理者AI時代應具五大核心能力（三之三）
薛偉傑：技術研發進度不及預期 空巴推遲量產氫動力飛機
薛偉傑：技術研發進度不及預期 空巴推遲量產氫動力飛機
技術取勝：威勝倘失10天線或試7.5元
技術取勝：威勝倘失10天線或試7.5元
劉思明：AI概念續成主軸 平安好醫生可吼
劉思明：AI概念續成主軸 平安好醫生可吼
周顯：美大加關稅因政府缺錢
周顯：美大加關稅因政府缺錢
湯文亮：不受歡迎的大慈善家
湯文亮：不受歡迎的大慈善家
屯門時代廣場272萬沽 短炒蝕50萬 炒家去年3月全面撤辣後購入 終炒燶收場
屯門時代廣場272萬沽 短炒蝕50萬 炒家去年3月全面撤辣後購入 終炒燶收場
工程人員1.1萬租尚悅‧嶺一房 呎租43元
工程人員1.1萬租尚悅‧嶺一房 呎租43元
緹外蛇年開齋 4房4套1.85億沽
緹外蛇年開齋 4房4套1.85億沽
皇都3日收逾3600票 最快周末首輪開售
皇都3日收逾3600票 最快周末首輪開售
富臨楊維7億放售大圍工廈 較12年前購入價高四成
富臨楊維7億放售大圍工廈 較12年前購入價高四成