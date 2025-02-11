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經濟

資策鍾楚義籲金管局解決融資難 集資20億後 紓集團賣樓壓力

【明報專訊】資本策略（0497）日前宣布供股、並向基滙資本發行5億元高級無抵押債券，集資20億元，集團主席鍾楚義表示，近期息口回落速度、以致售樓速度均放慢，加上此前業績出現虧損，故集資此舉屬預防性質；而是次溢價供股，他個人也出資4億元認購，雖然感「肉痛」，但是大前提先助公司解決問題為上。他說，集資後集團售樓不用面對太大壓力。他更期待，金管局及銀行業界因應業界再融資及買方融資難方面，早些商討解決方法，並推動二手買賣，助市場釋放購買力。

明報記者 陳偉燊

資本策略今次以溢價5.88%，並以每股0.18元發行逾82.88億股，按每10供18股的比例集資約15億元。同時向基滙資本發行共5億元四年期年息8.22厘債券，及10送1紅利認股證，以溢價29.41%即0.22元行使，可集資1.01億元。

鍾楚義稱，是次供股早於去年11月、12月份醞釀，為公司上市20年來第二次供股，較高供股比例及找來鼎珮包銷，目的是確保集得更多資金同時毋須稀釋股東權益。

他強調集團今次純與有多次合作經驗的基滙資本洽商，就算找來鼎珮包銷供股，與過往和鼎珮有關係的周大福系無關。

出資4億供股感「肉痛」

是次供股計劃，基滙資本連同認購額外供股權，投資逾7億元，鍾楚義本身亦按足其持股水平供股：「雖然肉痛，自己在供股亦出資4億元」，另由鼎珮包銷供股股份亦有3億元。

鍾楚義說沒有統計過自己在公司投資過多少，但是保守估計已逾10億元，形容「公司過往20年未曾虧損過，並且有派息，回報不俗」，估計今次落實融資後，銀行界見到公司肯承擔，估計反應會正面，便利日後公司再融資。鍾指出雖無法估計未來3至4年出售90億元樓盤存貨的售價表現，但是最少確保在資金到位釋除壓力下，現時毋須急於低價賣樓。

大眾型樓盤今年看升5%至10%

鍾楚義強調，集團會繼續做地產發展不變，亦繼續看好香港樓市，會逐步將手上如山頂道物業、與新世界發展（0017）合營的黃竹坑站第五期新盤等出售後，套現所得用來扣減債務，再決定派息、回購股份及再投資。鍾指出儘管在現時市况下，集團將來投資取態保守些，但估計，若息口下調少許，及內地優才購買力支持下，大眾型樓盤仍有5%至10%升幅，視乎市場信心而定。

相關字詞﹕鼎珮 鍾楚義 基匯資本 資本策略

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