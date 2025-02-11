喜茶稱行業內捲 暫停加盟申請

雖然喜茶提出停止加盟，但多家以加盟模式為主兼深入小城市的茶飲概念股則似乎仍在擴張，最近申請來港上市的古茗，其招股書便披露其2023年底有達9001間門店，較2022年增加35%，於2024年9月30日擴展至9778間門店。

而以低價招徠的蜜雪冰城在其初步上市檔中披露，其通過加盟模式發展的門店在截至2024年9月底已超過4.5萬間，當中內地佔近4.05萬間。集團在中國門店在2022年至2023年分別為2.72萬間及3.32萬間，分別按年增38%及22%。