黑芝麻禁售股解禁 急插四成 澄清與比亞迪合作沒大變動

上周四五急升逾五成

上周四有報道指出，比亞迪已採用黑芝麻車規級自動駕駛運算晶片，搭載車型為比亞迪旗下的騰勢品牌，帶動股價急升。惟黑芝麻昨日開市前發澄清公告，指上周五價格及交易量出現不尋常波動，近日有報道指公司產品獲使用於其汽車，董事會澄清指公司與包括比亞迪在內的汽車原始設備製造商（OEM）為長期合作關係，是公司日常及一般業務過程，有關合作無任何重大變動須根據上市規則予以披露，不知悉不尋常價格及股份交易量變動的任何原因，或需予披露的任何內幕消息。

黑芝麻於去年8月8日上市，上市前投資者及基石投資者股份的半年禁售期在2月7日屆滿，包括領航資深獨立投資者北極光創業投資、海松資本等旗下的14.87%股份；兩基石投資者啟城發展、Joyson Electronic合共0.48%股份；以及上市前投資者包括騰訊（0700）、小米（1810）、國投招商等56.95%股份，即一共有72.3%股權於昨日解除禁售期（見表）。此外，包括公司董事長、執行董事兼首席執行官單記章在內的關鍵人士禁售期則將於今年8月7日屆滿。