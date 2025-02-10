美孚均呎險守9000元關口

代理料新春後釋放購買力

香港置業分行首席聯席董事謝啟源指出，美孚新邨於1月下旬錄得一手長情業主沽貨成交，單位為1期百老滙街11號中層B室，實用482方呎，原則屬1房間隔、望樓景，原業主以458萬元放盤約兩個月，經議價後減28萬元或6%，以430萬元成交，實呎約8921元，料較市價低約5%。

不過，上述原業主早於1969年以3.05萬元一手購入，持貨56年，帳面賺約427萬元或逾140倍。謝氏指出，今年農曆新年假與聖誕新年假，只相隔不足一個月，市場交投較受節日氣氛影響，料長假後市場累積多時的購買力將釋放，本季二手市場價量均有望迎來升浪。

雅利德樺臺3房售1350萬 呎價1.47萬

另利嘉閣分行聯席董事曾淑貞稱，何文田雅利德樺臺高層E室，實用913方呎，屬3房1套間隔、望市景，獲換樓客以1350萬元連車位承接、實呎14,786元；原業主於2024年以約1280萬元買入，持貨不足一年，帳面賺約70萬元或5%，但扣除使費後料需微蝕使費離場。

此外，利嘉閣分行經理盧聖鋒稱，西區豐景閣中層B室，實用325方呎兩房間隔，外望市景及少海景，獲內地買家以400萬元購入、實呎12,308元；原業主於2001年以約177.3萬元買入，持貨約24年，帳面獲利約222.7萬元或約1.3倍。

駿景園3房1050萬沽 23年升值逾倍

新界方面，中原分行經理霍栢雄表示，火炭駿景園第6座低層A室，實用1041方呎3房1套間隔，獲同區租客「租轉買」，以1050萬元購入、實呎10,086元。

原業主於2002年以418萬元購入單位，持貨約23年，帳面獲利632萬元或1.5倍。

美聯助理區域經理羅定康透露，將軍澳天晉3A期第5A座中層D室，實用361方呎1房間隔，向東享中央公園景，獲買家以639萬元full pay（毋須承造按揭）購入、實呎17,701元；原業主2020年6月745萬元購入，持貨約5年，帳面蝕約106萬元或14%，連使費有可能實蝕145萬元或19%。

明報記者 歐陽慧恩

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