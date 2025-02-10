明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

BEACON PEAK主打三四房 遠眺海景

【明報專訊】位處九龍半山的延坪道，新盤供應量向來較少，其中延坪道9號BEACON PEAK，由內房世茂（0813）發展，共分為兩期；第1期提供332伙分層住宅，戶型涵蓋兩房至4房，大部分單位實用屬1000呎以上，並享翠綠山林景致，以及九龍鬧市至昂船洲大橋一帶海景，料成鄰近地區換樓客新目標。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 盧曼盈、賴俊傑

BEACON PEAK率先推出第1期，由6座住宅大樓組成，標準單位實用介乎712至2020方呎，由於第2期屬洋房項目，料第1期的兩房戶，為整個屋苑的入門單位。

1期提供332伙 兩房712呎起

今期項目除設有7個實用2493至3165方呎的特色大戶外，標準3房、4房戶型亦略有細分，但所有單位均設套房。

至於屬入場門檻最低的兩房一套戶，實用712至728方呎，設32伙、佔比約10%；3房1套連多功能房、3房雙套連多功能房單位，實用748至1769方呎，設163伙、佔比49%；4房雙套連多功能房、4房3套連多功能房大單位，實用1462方呎至2020方呎，設130伙、佔比39%。

換言之，3房、4房單位合共有293伙，佔今期單位總數332伙的88%。

4房雙套戶設獨立升降機大堂

今次介紹的現樓示範單位，為第1期2座19樓A室，實用1711方呎，4房雙套連工作間間隔，設獨立升降機大堂，並配置大型入牆儲物櫃，可放置鞋及外出衣物。步入大廳後，空間寬敞、開則方正，由於客飯廳面積達470方呎，放置大型餐枱、兩組大型梳化等家具後，仍具充足活動空間。

大廳連接露台，不但增加室內採光度，亦令視野更廣闊；由於屋苑位置較高，加上附近居住密度低，視野可遠至昂船洲大橋一帶海景。

值得一提的是，廚房除配備一系列配套家電外，大廳亦有部分電器配置，如Miele嵌入式咖啡機及Sub-zero酒櫃等，屬同類單位的交樓標準配套，非示範單位獨有，可方便住戶日常及與朋友聚會時使用。

睡房方面，4間房的坐向、景觀均與大廳相同，設計師利用淺調大地色系，以及多盞圓形吊燈，貫徹廳、房的設計風格。主人套房除寢區外，亦設衣帽間，可擺放大量衣物，套廁同樣佈局分明，採乾濕分離設計，設有沐浴區及浴缸。單位的套廁及客廁，以白色為主調，觀感明亮。

■如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度
春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度
金管局旗下CMU OmniClear 連環招攬港交所前高層加盟
金管局旗下CMU OmniClear 連環招攬港交所前高層加盟
瑞銀：聯儲料續減息 美股債仍吸引
瑞銀：聯儲料續減息 美股債仍吸引
知行再抽水2.3億 不足3月兩度配股
知行再抽水2.3億 不足3月兩度配股
香水品牌管理商穎通再申港上市
香水品牌管理商穎通再申港上市
瑞銀林鎮鴻：保障房湧現壓租金 內房止跌回穩需時
瑞銀林鎮鴻：保障房湧現壓租金 內房止跌回穩需時
地方政府發債 購商品房做保障房
地方政府發債 購商品房做保障房
國星宇航擁AI兼航天概念
國星宇航擁AI兼航天概念
Miele拓高端新盤市場 拒鬥平 擴港旗艦店 看好疫後家居翻新對高質需求
Miele拓高端新盤市場 拒鬥平 擴港旗艦店 看好疫後家居翻新對高質需求
產品力求長壽耐用 做好零部件支援
產品力求長壽耐用 做好零部件支援
馬斯克否認買TikTok 擬挑戰DeepSeek
馬斯克否認買TikTok 擬挑戰DeepSeek
東風兵器裝備集團與其他央企洽重組
東風兵器裝備集團與其他央企洽重組
AI分析動物行為 藥物副作用無所遁形
AI分析動物行為 藥物副作用無所遁形
有望應用於農場寵物醫院
有望應用於農場寵物醫院
為小朋友買保險須知
為小朋友買保險須知
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：受惠AI技術 中移Call 29080
劉思明：受惠AI技術 中移Call 29080
楊智佳：港股長線轉穩 候調整期低撈
楊智佳：港股長線轉穩 候調整期低撈
楊智佳：美股料下半年重新跑贏歐股
楊智佳：美股料下半年重新跑贏歐股
伍禮賢：留意思摩爾向上突破機會
伍禮賢：留意思摩爾向上突破機會
Stephen Dover：依賴進口原料較低企業盈利或升
Stephen Dover：依賴進口原料較低企業盈利或升
涂國彬：美新政頻出招 金價屢創新高
涂國彬：美新政頻出招 金價屢創新高
投資者及理財教育委員會：槓桿反向產品不適合長揸
投資者及理財教育委員會：槓桿反向產品不適合長揸
袁國守：金價向好 投資組合不可缺
袁國守：金價向好 投資組合不可缺
謝偉銓：政府應推動產業多元 按能者多付開源
謝偉銓：政府應推動產業多元 按能者多付開源
《幫你格價》：善用兒童戶口 儲利市錢學理財
《幫你格價》：善用兒童戶口 儲利市錢學理財
沈永年：元宵燈會商戶新春後優惠成焦點
沈永年：元宵燈會商戶新春後優惠成焦點
陳正犖：英債務壓力或紓緩 鎊匯料1.22見支持
陳正犖：英債務壓力或紓緩 鎊匯料1.22見支持
許健生：當數據開始思考：數智化如何重塑人類未來？
許健生：當數據開始思考：數智化如何重塑人類未來？
溫傑：中遠海控估值吸引 後市具值博率
溫傑：中遠海控估值吸引 後市具值博率
袁國守：DeepSeek風潮宜觀望
袁國守：DeepSeek風潮宜觀望
林少陽：外資對中國科技股重拾興趣
林少陽：外資對中國科技股重拾興趣
技術取勝：華潤萬象處250天線之上
技術取勝：華潤萬象處250天線之上
李聲揚：分享蛇年資產配置 微調組合
李聲揚：分享蛇年資產配置 微調組合
蔡金強：比亞迪為例：中國資產必須重估
蔡金強：比亞迪為例：中國資產必須重估
艾雲豪：私募產業東南亞南亞市場發展
艾雲豪：私募產業東南亞南亞市場發展
李順威：DeepSeek影響AI相關股
李順威：DeepSeek影響AI相關股
劉思明：亞信科技擁AI商機 可留意
劉思明：亞信科技擁AI商機 可留意
瑞銀亞洲：憧憬高階智駕 比亞迪牛69256
瑞銀亞洲：憧憬高階智駕 比亞迪牛69256
摩根大通亞洲：港股升破二萬一 恒指牛69207
摩根大通亞洲：港股升破二萬一 恒指牛69207
周顯：被調查者不享緘默權的案件
周顯：被調查者不享緘默權的案件
王弼：受「對等關稅」打擊美企大搜尋
王弼：受「對等關稅」打擊美企大搜尋
曾淵滄：雲概念股揀阿里騰訊中電信
曾淵滄：雲概念股揀阿里騰訊中電信
湯文亮：首道詔書要獲國民贊同
湯文亮：首道詔書要獲國民贊同
陳永傑：寄望蛇年樓價回穩打破魔咒
陳永傑：寄望蛇年樓價回穩打破魔咒
廖偉強：代理營銷須掌握「流量」
廖偉強：代理營銷須掌握「流量」
布少明：樓市曙光續現
布少明：樓市曙光續現
王品弟：金蛇起動 樓市回春
王品弟：金蛇起動 樓市回春
土瓜灣5新盤擬今年推 涉4154伙 勢成啟德後 九龍另一新供應重鎮
土瓜灣5新盤擬今年推 涉4154伙 勢成啟德後 九龍另一新供應重鎮
市建局今年擬推6盤 共涉3566伙
市建局今年擬推6盤 共涉3566伙
皇都加推55伙 折實均呎近1.9萬
皇都加推55伙 折實均呎近1.9萬
十大屋苑周末8宗成交 創8周新高
十大屋苑周末8宗成交 創8周新高
任天堂Switch代理商1364萬購長沙灣工廈
任天堂Switch代理商1364萬購長沙灣工廈
美孚均呎險守9000元關口
美孚均呎險守9000元關口
MPF可加入環球股票分散風險
MPF可加入環球股票分散風險