任天堂Switch代理商1364萬購長沙灣工廈

上述物業原業主1997年3月分別以366.72萬及442.32萬元購入，共涉資809.04萬元，持貨快將28年，帳面獲利554.96萬元或69%。

上月324宗工商舖成交 工廈佔211宗

此外，中原（工商舖）數據顯示，上月錄約324宗買賣成交，按月增約24.1%，當中工廈表現更為突出，按月錄約211宗買賣，按月增近四成。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月有知名用家自置工廈物業，包括人氣卡通人物Molly設計師及Labubu設計師購入觀塘鴻圖道33號海傲約1.1萬方呎樓面，涉資共約5517萬元，呎價約5000餘元。

上月商舖買賣約72宗 按年增七成

另外，商舖及寫字樓交投則呈量升價跌狀况，上月商舖買賣成交錄約72宗，按月增約4宗，按年則大增約七成，成交額則錄約11.49億元，按月雖下跌約六成，但與去年同期相比則增加約一倍；寫字樓則錄得約41宗買賣，按月增約2宗，按年則增約三成，成交金額按月則跌約六成，但與去年同期相比有近一倍增長。

潘志明預測，上月工商舖交投明顯增多，打破過往農曆新年假期交投較為淡靜的局面，可見整體投資者信心回穩，相信在物業價格持續回落至吸引水平的情况下，不少用家及投資者會積極部署入市吸納優質物業，預料2月份整體買賣交投會繼續整固，維持量價齊穩的趨勢。