明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

任天堂Switch代理商1364萬購長沙灣工廈

【明報專訊】工商物業市場有回暖迹象，資料顯示，工廈物業長沙灣青山道700號時運中心6樓01及02室，分別1528方呎及1843方呎，分別在上月以618萬及746萬元易手，呎價同約4000元。買家為寶源國際貿易有限公司，公司董事包括林佑碧、林佑珊及蘇園園，為任天堂遊戲機Switch等遊戲的代理商，購入兩伙共涉資1364萬元。

上述物業原業主1997年3月分別以366.72萬及442.32萬元購入，共涉資809.04萬元，持貨快將28年，帳面獲利554.96萬元或69%。

上月324宗工商舖成交 工廈佔211宗

此外，中原（工商舖）數據顯示，上月錄約324宗買賣成交，按月增約24.1%，當中工廈表現更為突出，按月錄約211宗買賣，按月增近四成。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月有知名用家自置工廈物業，包括人氣卡通人物Molly設計師及Labubu設計師購入觀塘鴻圖道33號海傲約1.1萬方呎樓面，涉資共約5517萬元，呎價約5000餘元。

上月商舖買賣約72宗 按年增七成

另外，商舖及寫字樓交投則呈量升價跌狀况，上月商舖買賣成交錄約72宗，按月增約4宗，按年則大增約七成，成交額則錄約11.49億元，按月雖下跌約六成，但與去年同期相比則增加約一倍；寫字樓則錄得約41宗買賣，按月增約2宗，按年則增約三成，成交金額按月則跌約六成，但與去年同期相比有近一倍增長。

潘志明預測，上月工商舖交投明顯增多，打破過往農曆新年假期交投較為淡靜的局面，可見整體投資者信心回穩，相信在物業價格持續回落至吸引水平的情况下，不少用家及投資者會積極部署入市吸納優質物業，預料2月份整體買賣交投會繼續整固，維持量價齊穩的趨勢。

相關字詞﹕任天堂 潘志明 中原(工商舖)

上 / 下一篇新聞

春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度
春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度
金管局旗下CMU OmniClear 連環招攬港交所前高層加盟
金管局旗下CMU OmniClear 連環招攬港交所前高層加盟
瑞銀：聯儲料續減息 美股債仍吸引
瑞銀：聯儲料續減息 美股債仍吸引
知行再抽水2.3億 不足3月兩度配股
知行再抽水2.3億 不足3月兩度配股
香水品牌管理商穎通再申港上市
香水品牌管理商穎通再申港上市
瑞銀林鎮鴻：保障房湧現壓租金 內房止跌回穩需時
瑞銀林鎮鴻：保障房湧現壓租金 內房止跌回穩需時
地方政府發債 購商品房做保障房
地方政府發債 購商品房做保障房
國星宇航擁AI兼航天概念
國星宇航擁AI兼航天概念
Miele拓高端新盤市場 拒鬥平 擴港旗艦店 看好疫後家居翻新對高質需求
Miele拓高端新盤市場 拒鬥平 擴港旗艦店 看好疫後家居翻新對高質需求
產品力求長壽耐用 做好零部件支援
產品力求長壽耐用 做好零部件支援
馬斯克否認買TikTok 擬挑戰DeepSeek
馬斯克否認買TikTok 擬挑戰DeepSeek
東風兵器裝備集團與其他央企洽重組
東風兵器裝備集團與其他央企洽重組
AI分析動物行為 藥物副作用無所遁形
AI分析動物行為 藥物副作用無所遁形
有望應用於農場寵物醫院
有望應用於農場寵物醫院
為小朋友買保險須知
為小朋友買保險須知
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：受惠AI技術 中移Call 29080
劉思明：受惠AI技術 中移Call 29080
楊智佳：港股長線轉穩 候調整期低撈
楊智佳：港股長線轉穩 候調整期低撈
楊智佳：美股料下半年重新跑贏歐股
楊智佳：美股料下半年重新跑贏歐股
伍禮賢：留意思摩爾向上突破機會
伍禮賢：留意思摩爾向上突破機會
Stephen Dover：依賴進口原料較低企業盈利或升
Stephen Dover：依賴進口原料較低企業盈利或升
涂國彬：美新政頻出招 金價屢創新高
涂國彬：美新政頻出招 金價屢創新高
投資者及理財教育委員會：槓桿反向產品不適合長揸
投資者及理財教育委員會：槓桿反向產品不適合長揸
袁國守：金價向好 投資組合不可缺
袁國守：金價向好 投資組合不可缺
謝偉銓：政府應推動產業多元 按能者多付開源
謝偉銓：政府應推動產業多元 按能者多付開源
《幫你格價》：善用兒童戶口 儲利市錢學理財
《幫你格價》：善用兒童戶口 儲利市錢學理財
沈永年：元宵燈會商戶新春後優惠成焦點
沈永年：元宵燈會商戶新春後優惠成焦點
陳正犖：英債務壓力或紓緩 鎊匯料1.22見支持
陳正犖：英債務壓力或紓緩 鎊匯料1.22見支持
許健生：當數據開始思考：數智化如何重塑人類未來？
許健生：當數據開始思考：數智化如何重塑人類未來？
溫傑：中遠海控估值吸引 後市具值博率
溫傑：中遠海控估值吸引 後市具值博率
袁國守：DeepSeek風潮宜觀望
袁國守：DeepSeek風潮宜觀望
林少陽：外資對中國科技股重拾興趣
林少陽：外資對中國科技股重拾興趣
技術取勝：華潤萬象處250天線之上
技術取勝：華潤萬象處250天線之上
李聲揚：分享蛇年資產配置 微調組合
李聲揚：分享蛇年資產配置 微調組合
蔡金強：比亞迪為例：中國資產必須重估
蔡金強：比亞迪為例：中國資產必須重估
艾雲豪：私募產業東南亞南亞市場發展
艾雲豪：私募產業東南亞南亞市場發展
李順威：DeepSeek影響AI相關股
李順威：DeepSeek影響AI相關股
劉思明：亞信科技擁AI商機 可留意
劉思明：亞信科技擁AI商機 可留意
瑞銀亞洲：憧憬高階智駕 比亞迪牛69256
瑞銀亞洲：憧憬高階智駕 比亞迪牛69256
摩根大通亞洲：港股升破二萬一 恒指牛69207
摩根大通亞洲：港股升破二萬一 恒指牛69207
周顯：被調查者不享緘默權的案件
周顯：被調查者不享緘默權的案件
王弼：受「對等關稅」打擊美企大搜尋
王弼：受「對等關稅」打擊美企大搜尋
曾淵滄：雲概念股揀阿里騰訊中電信
曾淵滄：雲概念股揀阿里騰訊中電信
湯文亮：首道詔書要獲國民贊同
湯文亮：首道詔書要獲國民贊同
陳永傑：寄望蛇年樓價回穩打破魔咒
陳永傑：寄望蛇年樓價回穩打破魔咒
廖偉強：代理營銷須掌握「流量」
廖偉強：代理營銷須掌握「流量」
布少明：樓市曙光續現
布少明：樓市曙光續現
王品弟：金蛇起動 樓市回春
王品弟：金蛇起動 樓市回春
土瓜灣5新盤擬今年推 涉4154伙 勢成啟德後 九龍另一新供應重鎮
土瓜灣5新盤擬今年推 涉4154伙 勢成啟德後 九龍另一新供應重鎮
市建局今年擬推6盤 共涉3566伙
市建局今年擬推6盤 共涉3566伙
皇都加推55伙 折實均呎近1.9萬
皇都加推55伙 折實均呎近1.9萬
十大屋苑周末8宗成交 創8周新高
十大屋苑周末8宗成交 創8周新高
BEACON PEAK主打三四房 遠眺海景
BEACON PEAK主打三四房 遠眺海景
美孚均呎險守9000元關口
美孚均呎險守9000元關口
MPF可加入環球股票分散風險
MPF可加入環球股票分散風險