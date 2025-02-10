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經濟

香港地產

十大屋苑周末8宗成交 創8周新高

【明報專訊】新春長假過後，業主及買家開始重返二手市場。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑周末兩日錄得8宗成交，創8周新高，零成交屋苑減至6個，其中荔枝角美孚新邨佔4宗，為十大屋苑中交投最多，鴨脷洲海怡半島亦錄兩宗成交，而沙田第一城及東涌映灣園則各錄1宗買賣。

美孚周末連錄4宗佔最多

中原地產分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨周末錄4宗成交，平均實呎8933元，其中一宗成交為七期萬事達廣場3號中層B室，實用面積659方呎，兩房間隔，現以598萬元成交，實呎9074元。原業主於2009年以379萬元購入，持貨逾15年，帳面獲利219萬元或58%。另中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島打破本月交投悶局，周末連錄兩宗成交，全月亦暫錄兩宗，平均實呎約11,632元。

祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門瓏門5座高層B室，實用487方呎，兩房間隔，新近獲內地客以678萬元「一炮過」（即毋須承造按揭）形式付款購入，實呎13,922元。

內地客「一炮過」678萬購瓏門兩房

原業主於2020年底以828萬元購入，現帳面蝕讓約150萬元或18%，若連使費料實蝕近200萬元或24%。

Mount Parker 4房雙套10.5萬租出

另外，港島東錄得罕見逾10萬元租賃成交。美聯物業分行助理區域經理錢敏義表示，鰂魚涌Mount Parker Residences一個高層E室，實用面積1740方呎，4房雙套房間隔，為市場上罕有租盤，以月租10.5萬元租出，實用呎租約60元，以銀碼計暫為本年迄今港島東區最大額的租務個案。業主2014年4月以約4826.2萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

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