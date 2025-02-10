廖偉強：代理營銷須掌握「流量」

事實上，自從踏入互聯網時代，科技的演進加速很多行業的變革。以往行業的革新，由理念到運作上的改變，往往需時20年左右，但在今天這個科技掛帥的AI年代，筆者相信只用上3至5年，就可令一個行業徹頭徹尾地改變過來；尤其在激烈競爭下，變革會更加快而且十分巨大。

在互聯網世代，生活或工作上的每樣事情，都開始量化；而近年在不同行業領域中，人們都喜歡用「流量」去評估服務或產品的得失。「流量」在業務和市場中，泛指客戶或用戶造訪某個網站，或某商店的次數，這些頻率足以影響生意多寡，所以很多行業都會借助網絡媒體或社交媒體，去增加流量，這樣就更容易吸納客戶群，並且客源可突破地域界限。

其實，地產代理行業也逐漸走向「流量」為本的營銷策略。今天的地產代理，對傳統媒體廣告的投放已大減，反而會借助網絡及社交媒體，在互聯網中開拓客源。

地產代理每天的工作時間和心機，很大程度會投放在自媒體上，只要能提高自己在自媒體的流量，客源亦可相應增加，這種效力絕非傳統廣告能夠比擬。於是，很多地產代理就逐步成為「網紅」，營銷不再限制在實體店舖內，而是在互聯網上比高低，當爭取到流量的同時，客源也自然地增加。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]