陳永傑：寄望蛇年樓價回穩打破魔咒

龍年樓市可以價跌量升來形容。中原城市領先指數CCL在龍年50周內，有29周是跌。去年2月全面「撤辣」後，市場曾現小陽春，可惜升勢未能持續；直至美國減息及《施政報告》再出招救市，包括放寬按揭成數及優化投資移民政策，樓價才喘定。不少人因上一個龍年，即2012年壬辰龍年，樓價升近三成，故寄望2024年能歷史重演，惜未能如願。繼2022年虎年及2023年兔年各跌15.1%及8.1%後，龍年樓價仍未止瀉，但跌幅收窄；龍年最後一周公布的CCL報138.53點，較兔年最後一周145.12點跌4.5%。此外，中原樓市大數據顯示，龍年錄得46,283宗一、二手私住宅買賣登記，較兔年升17%。成交額則由兔年3635.4億元，增至龍年4200億元，升15%。

翻查數據，對上兩個蛇年，樓價皆跌；其中2013年癸巳蛇年，跌約2%。跌的原因，是當年樓市於超低息下極熾熱，樓價於2009至2012年升逾1.2倍，迫使政府再出手「加辣」推出雙倍印花稅，樓市即降溫。再對上一個蛇年為2001年，亦跌逾6%。

1997年至2003年本港樓市經歷漫長跌浪，先後遇上金融風暴及2003年SARS。筆者認為，美國減息周期未完，預計全年將減息兩次，每次減息0.25厘，本港料有機會跟隨，加上內地客及人才來港，寄望蛇年樓市止跌回穩，有望打破對上兩個蛇年、樓價皆跌的魔咒。多個新盤已部署春節後開售，樓市將出現新氣象。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]