瑞銀亞洲：憧憬高階智駕 比亞迪牛69256

【明報專訊】上周五汽車股繼續走强，比亞迪（1211）繼續受惠高階智駕憧憬，股價續升，其他汽車股包括吉利（0175）、理想（2015）等股價亦繼續飈升。如投資者看好汽車股，可留意全市最貼價比迪牛證（69256），收回價276元，行使價272元，2025年7月到期，有效槓桿約5.5倍；吉利認購（28838），行使價19.62元，2025年7月到期，有效槓桿約4.5倍。如投資者希望趁高做淡汽車股，值得留意的是，由於近日汽車股板塊股價升幅顯著，市場不少汽車股的相關認沽證產品輪證價格及對冲值偏低，投資者可選擇以熊證產品（如有）作部署，亦宜選擇收回價較遠的熊證產品，以減低收回風險，看淡可留意比迪熊證（52541），收回價370元，行使價374元，2027年12月到期，有效槓桿約8.1倍；理想熊證（58670），收回價135.8元，行使價139.8元，2626年12月到期，有效槓桿約2.8倍。
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