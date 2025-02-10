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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：港股長線轉穩 候調整期低撈

【明報專訊】恒生指數上周五上升241點，收報21,133點，主板成交2463億元，交投頗活躍。始終港股估值已反映很多利淡因素，恒指的市帳率只有1倍水平，港股長線走勢似乎穩定下來。

2024年恒指全年錄得上升18%，惟全年走勢仍沒有擺脫「急升、慢跌」的派發格局，反而進入今年第一季，似乎見到「慢升、慢跌」趨勢，以及升跌日子平分春色，反映港股有逐漸好轉的迹象。美國暫緩減息，理應不利中國放鬆貨幣政策，港股仍能回穩，表現勝預期，至少今年已毋須一面倒看淡港股。

近期部分較高啤打藍籌獲收集

根據中央結算系統（CCASS）顯示首10名券商持倉狀况，恒指成分股當中，獲得首10名券商收集的股份數目略見增加，除了年底時見到防守股份如電訊股及內銀股獲得收集之外，近期亦有少數較高啤打的藍籌股獲得收集，近期中芯國際（0981）、比亞迪（1211）急升，財富效應有望延續，港股市場正慢速改善。

慢速改善是否代表港股相對海外股市強勢？又不是，只是拉近了強弱距離。恒指於年初至今上升5.4%，仍未跑贏清一色以傳統股為主的倫敦富時100指數（升幅6.5%），距離要成為強勢股市仍然很遙遠。中國內地經濟困局仍然長期壓抑投資需求，要打破大環境劣勢仍很困難，因此，港股不容易成為機構投資者的長期首選。

近期美股跑輸歐洲股市，加上DeepSeek事件令部分資金由美國科技股回流中國科技股。投資者發現，即使中國未來不能成為全球科技「由0變1」的先行者，仍有力以高效低成本發展出自家的人工智能科技，長遠有能力向俄羅斯等盟友國家輸出科技產品，的確，能為投資者增添信心。不過，DeepSeek的出現亦引起美國更大的戒心，未來發展其他AI科技仍然障礙重重。港股整體格局回穩，亦不乏波動性，吸納主流股份毋須心急，等待下一輪調整期低撈更可取。

比亞迪發威 小心潛在利淡因素

以比亞迪為例，即使近期股價急升，仍有機會等待調整才吸納。比亞迪上周突然發威，周四、五累升16%，市場憧憬周一召開智能化戰略發布會，引發樂觀情緒。利好因素反映於股價上，仍要小心潛在利淡因素。

市場興奮情緒產生超買效應

美國總統特朗普早前宣布向墨西哥加徵25%進口關稅，然後暫緩一個月實施，其間將成為美國向墨西哥施壓的時機，以換取對方削減關稅的條件。其中一項條件，不排除是影響比亞迪去年於墨西哥落實建廠計劃的決定。倘若墨西哥單方面中止比亞迪建廠，股價將出現調整。與此同時，特朗普上周五表示，本周初宣布向各國徵收對等關稅，矛頭直指歐洲汽車業。上述因素的連鎖效應亦有可能影響比亞迪進軍歐洲的進度。

市場興奮情緒產生超買效應，便要準備下一輪調整的來臨，無論是美股抑或港股市場，今季等待壞消息時人棄我取優質股，是較佳的策略。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 還看今朝]

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