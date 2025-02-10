溫傑：中遠海控估值吸引 後市具值博率

早前集團公布了去年業績預告，表面與市場預期相若，惟要留意過去一年分析員大幅調升其盈利預測，反映總體營運情况實遠較去年初期展望為佳。集團去年淨利潤為491億元（人民幣，下同），按年增長106%。單計本身應為淡季的第四季，期內淨利潤為110億元，按年升幅超過5倍。

根據公告指出，集裝箱航運市場貨量整體呈現溫和增長態勢，伴隨着紅海局勢持續發酵等因素，令有效運力供給不足，推動市場運價處於相對高位。管理層進一步表示，去年集團的集裝箱航運業務按年實現量價齊升，取得了較好的經營業績。

由於是次只是業績預告，主力公布部分重點盈收數據，未有披露細項資料，例如是利潤率，惟基於淨利增幅，我們估計利潤率應高於行業平均，反映集團的策略方向及成本控制得宜。

集團亦透過回購提升股東回報，分別回購0.4%A股及2.58%H股。我們認為相關回購支持股價表現，亦反映管理層對集團財務情况樂觀，有助增強投資者信心。至於集團母公司於1月7日被美國列入軍事黑名單，股價當時的確一度顯著受壓，但及後已有所反彈。我們認為，是次被列入的是其母企，並非上市公司，料受有關事件影響較少。

今年環球貿易及地緣政局不明朗，中遠海控業績存變數，但估值已處於疫後低位，料已大致反映下行周期因素。以集團2025年每股帳面值14.28元計，現價市帳率不足0.8倍，屬偏低水平。根據疫情後數據計算，集團股東權益報酬率（Return On Equity, ROE）及市帳率對應關係約1比10（剔除單位）：即當ROE是8%，市帳率當為0.8倍；若ROE額外增3個百分點至11%，市帳率有機會升至1.1倍。市場現預測集團今年ROE為8.5%，預示保守估計股價合理值應為13港元以上。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]