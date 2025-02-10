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《幫你格價》：善用兒童戶口 儲利市錢學理財

【明報專訊】新春假期過後，小朋友利市大豐收，父母應把握機會向子女灌輸正確理財觀念。儲蓄向來是理財的第一步，父母透過為子女開立兒童儲蓄戶口，既可培養子女的儲蓄習慣，更可讓子女認識銀行服務。開戶過程中，學習貨比三家，也是小朋友學理財不可或缺的一環。

明報記者 劉敬華

選擇任何理財產品，也要先了解自身的理財需求，然後再比較同類產品特點，篩選當中符合個人需求的理財產品。父母可引導子女定出用作儲蓄的利市金額，再比較各銀行的最低開戶要求及戶口特點。目前大部分銀行的兒童儲蓄戶口均不設最低開戶金額要求，是次比較的兒童戶口最低開戶金額要求介乎0至1000元，其中建行亞洲智Smart兒童港元儲蓄戶口的最低開戶結存要求為1000元。

部分銀行提供額外利息

儘管以1000元已可於大部分銀行開設兒童儲蓄戶口，且兒童儲蓄戶口一般不設服務月費及手續費，即毋須考慮開戶成本。但若要讓孩子明白存款於銀行可獲利息此一好處，便要留意現時大部分銀行少於5000元的活期存款利率為0厘。

至於活期存款戶口結存5000元或以上的年利率，是次比較的銀行中，除建行亞洲及華僑外，其餘銀行均可提供0.25厘的年利率。要留意的是，個別兒童儲蓄戶口可於活期存款牌價之上提供額外利息，如信銀國際的My Dear Account親親戶口，便可提供港元儲蓄額外年利率0.1厘，又如華僑My Kid儲蓄計劃的利息也可高於一般港元定存。

除提供利息此實際功能，兒童儲蓄戶口能否提升小朋友對儲蓄的興趣亦十分重要。小朋友喜好不盡相同，部分兒童儲蓄戶口會透過提供存摺簿，讓小朋友透過「打簿」見證戶口結存慢慢增加，從而明白積少成多的理財概念，如中銀香港「孩子天」儲蓄帳戶、東亞理財小博士儲蓄帳戶及華僑銀行My Kid儲蓄計劃也有提供存摺簿。

許多小孩對銀行的印象，就是父母到銀行櫃員機提款或存款，因此部分銀行的兒童儲蓄戶口特別提供可查數，但不能提款的戶口卡，以增加小朋友使用銀行戶口儲蓄的樂趣，如建行亞洲智Smart兒童儲蓄戶口提供的銀行卡，便可讓小朋友透過櫃員機查閱戶口結存，但不提供任何提款、轉帳及繳費功能。若子女希望可同時擁有自己的存摺簿及戶口卡，部分銀行如大新Thomas & Friends兒童儲蓄戶口，便可同時提供存摺簿及存款卡。

或設戶口卡 增儲蓄樂趣

無論選擇戶口卡或存摺簿，父母協助子女選擇時，宜留意居所附近是否設有相關銀行的櫃員機或打簿機，由於兒童戶口提取功能大多需於銀行分行進行，選擇時亦應留意分行網絡是否方便。近年網上銀行愈來愈普及，如希望子女及早接觸網上銀行服務，部分兒童戶口如匯豐兒童儲蓄戶口及東亞銀行理財小博士儲蓄帳戶均提供網上銀行服務，讓小朋友於網上查閱帳戶結餘。

至於早已為子女開立兒童儲蓄戶口的家長，也可留意個別銀行為兒童儲蓄戶口推出的存款優惠，以中銀香港為例，由即日起至3月31日該行的「孩子天」儲蓄帳戶及11歲至17歲之「自在理財」服務客戶，透過該行任何一間分行成功開立全新港元《FamilyMAX 月供存款計劃》，可享定期存款年利率2.5厘。

不過，由於現時銀行活期存款利息偏低，均不逾1厘，吸引力遠遜於近年銀行不時推出可逾3厘的新資金港元定存優惠。若子女的利市錢金額較大，父母或可考慮以自己的名義為子女開立定存，以為子女的利市錢尋求較高的利息回報。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕幫你格價 兒童儲蓄戶口

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