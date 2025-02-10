東風兵器裝備集團與其他央企洽重組

不會令實際控制人變更

東風汽車（0489）、東風股份（滬：600006）、東風科技（滬：600081）亦公布，在2月9日接到間接控股股東東風汽車集團通知正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。今次重組可能導致公司間接控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更。

仍處籌劃階段 存不確定

據公告，兩大央企的重組有關安排尚需履行程序，還需獲得有關主管部門批准。而且今次重組不會對上述公司正常生產經營活動構成重大影響。公告指今次重組事項尚處於籌劃階段，有關事項具有不確定。

在去年9月，國務院國資委召開中央企業專業化整合推進會暨重點項目簽約儀式，當時作為持有長安汽車等企業的兵器裝備集團，已與中國一汽、東風公司與中國誠通擬在動力電池領域專業化推進合作項目，被視為動力電池「國家隊」的一大合作，以共同打造國資動力電池龍頭企業。