產品力求長壽耐用 做好零部件支援

他指出，公司的產品基因是保持產品長壽耐用及品質不變，可以用上20年甚至更長時間。只有產品可持續使用，便不用動輒拋棄，真正做到可持續。他們在開發產品時，恒常地想，消費者由現時起用他們的產品10年，情况會怎樣？他們的答案是，不是只向消費者銷售更多，而是希望消費者擁有產品而提升生活質素。因此他們投入設計耐用的產品，例如可否用上30年，甚至更久。在設計產品時，設計師最重要是以消費者為核心，不能夠只求產品外形吸引，而是做好使用體驗，並且給予設計師空間去探索。

零部件7至8萬 保留最少30年

不過要產品「長命」，Axel Kniehl稱，最關鍵是要有零部件支援。他說：「（Miele）會保留零部件最少30年，並且會保留至產品生命周期之後，仍繼續保留」。他不諱言，涉及零部件的數目多達7萬至8萬，這不無挑戰，並且需要良好的物流系統去支援。但是這可以確保客人在遇到真正需要時，便可找到零部件替代。