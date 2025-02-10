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經濟

Miele拓高端新盤市場 拒鬥平 擴港旗艦店 看好疫後家居翻新對高質需求

【明報專訊】近年環球市場及經濟表現波動，但是這無阻德國廚房家電品牌Miele在大中華及亞洲市場拓展，該公司去年更將銅鑼灣旗艦店遷至面積更大的新址經營。Miele全球市場及銷售執行董事Axel Kniehl（下稱Axel）接受訪問時，明言看好新冠疫情後消費者家居翻新對高質產品的需求。該公司更和發展商合作，向包括啟德新區內等高端樓盤供應產品。

明報記者 陳偉燊

Axel指出，公司為家族公司，去年就算踏入125周年也沒有鋪張慶祝，反而推出特別型號及延長保養期125個星期去服務老主顧，繼續專注長遠發展。他還說：「消費者今天購買他們的產品，在使用過後，相信足以吸引他們兩年後甚至在更長時間繼續再來光顧，有信心可說服消費者，產品會比別人優勝。」

亞洲經濟波動無礙拓展

雖然亞洲區內經濟波動，但是他說不會只看短期經濟情况，反而會保持品牌專業性，無意打折扣。在經歷新冠疫情後，他見到在過去18個月消費者開始為家居翻新及裝修趨增，相信市場對高質產品有需求。

Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤強調，他們不會與人家「鬥價錢」，公司在港與不少高端地產項目合作，向啟德、何文田及黃竹坑的新盤供應煮食爐、蒸爐同時，亦有很多產品供應予內地，如上海陸家嘴的奢華樓盤。Axel稱，他們已於2024年遷至銅鑼灣新址擴大經營旗艦店。他說：「這裏面積更寬敞，更可優化及營造令人想留在家居的場景」，可讓消費者一試下廚，體驗產品及效能上的優越性，同時可看看產品配襯家居的效果。他們另於啟德Airside設門市，服務九龍及新界的消費者。

該公司自早年推出首個產品「奶油分離器」後，Axel說，將繼續貫徹不斷超越（Immer Besser）的宗旨去研發如洗衣機等產品，幫助很多居於鄉郊者改善生活。他們曾開發單車、煮食用具，並較德國寶馬更早研發出汽車。到上世紀20年代開發出洗碗碟機，踏入70年代推出廚用煮食工具。

全球店舖逾200間

他稱，公司於1992年及1997年分別進軍日本及香港，現時在港設旗艦店外，亦在中國及日本設有3間及兩間旗艦店，至今全球店舖逾200間。儘管他們因應亞洲及歐洲客人使用習慣不同去設計產品，不過他強調：「最重要及不變的是「（產品）長壽便達到可持續」。

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