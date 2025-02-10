明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

地方政府發債 購商品房做保障房

【明報專訊】瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻在上文專訪中指出，在「十四五規劃」期間（2021年至2025年），內地擬在約35個主要城市興建總共約870萬套保障房，當中，北京、上海、廣州及深圳已佔約207萬套，大部分以出租為主，保障房新供應湧現，間接衝擊當地商品房住宅租金，有關租金去年便估計按年下跌約15%，加上經濟增長放緩及就業市場有待好轉等不明朗因素，亦為樓價帶來壓力，下文他將分析有何政策料積極促進內地房地產市場止跌回穩，例如地方政府料積極發行專項債集資以收購已建成未出售商品房作為保障房用途。

記者請教林鎮鴻，「十四五規劃」是在2020年制定對2021年至2025年的政策綱領，在內地約35個主要城市興建總共約870萬套保障房的規劃料已落實大部分，對當地商品房住宅市場的衝擊料已浮現，內房股股價期內亦已大跌，而投資最重要向前望，去年9月召開的中共中央政治局會議強調要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地，上述政策目標今年能否實現呢？

事實上，去年9月中共中央政治局召開前已有不少利好內房政策出台，例如根據人民銀行副行長陶玲去年5月17日介紹，該行擬設立的3000億元人民幣保障房再貸款，利率1.75厘，期限1年，可展期4次，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房，預計帶動銀行貸款5000億元人民幣，銀行按照自主決策、風險自負原則發放貸款。

去年5月停新建保障房 改為收儲商品房

林鎮鴻指出，其實在去年5月17日人行擬設立保障房再貸款時，內地其他部門已有相關政策配合，例如「十四五規劃」擬興建約870萬套保障房，擬動工的保障房會繼續興建，未動工的保障房改為由收儲商品房代替。

根據林鎮鴻分析，地方國企收購已建成未出售商品房後，該商品房被收儲後由賣轉租，雖然可以減低新盤庫存，令發展商賣樓壓力減少，但卻令租盤供應增加為租金帶來壓力。

上述3000億元人民幣保障房再貸款推出8個多月以來，現時已使用額度不高，有分析認為原因是內地商業銀行以1.75厘向人行借入貸款後，再加上0.5厘息差後始以2.25厘貸款予地方國企，資金成本遠高於保障房租金回報率，無利可圖，地方國企因此亦沒有足夠誘因積極參與。

地方政府近月專項債利率隨國債孳息回落

林鎮鴻分析，保障房再貸款的另一問題是期限1年，可展期4次，不適合地方國企用來收儲商品房後轉為保障房出租；他指出，去年9月地方政府已可以發行專項債作為上述用途，債務期限長達15年，債券利率以中國10年期國債孳息率再加一定溢價計算，隨着中國10年期國債孳息率近月反覆回落（見圖），上周收報1.606厘，專項債利率期內亦拾級而下，若日後其進一步回落至現時一線城市保障房租金回報率的1.5厘，此模式便屬可行。

目前內地新做按揭利率及企業貸款利率均逾3厘，市場亦關注中國10年期國債孳息率近月反覆回落後，利率下跌趨勢何時可以傳導至上述與實體經濟更相關的利率，促進樓市回穩及經濟增長。林鎮鴻引述瑞銀內地宏觀經濟研究部門的判斷，料人民銀行今年將減息0.3厘至0.4厘，新做按揭利率將下調更多，惟下調幅度會較10年期國債孳息率近月跌勢溫和，原因是要考慮減息令內銀利息收入下跌帶來的影響。

中美關係倘改善 利推支持內房政策

外圍因素方面，林鎮鴻認為，要留意特朗普上月重返白宮再次出任美國總統後，中美關係會否好轉，這樣的話，意味着外圍風險降低，內地政府可以推出更多利好政策支持樓市止跌回穩。

由於瑞銀監管要求，林鎮鴻在是次專訪中沒有提及內房個別股票。在今期第19頁「技術分析」，則有華潤萬象生活（1209）、貝殼（2423）、綠城中國（3900）、中國海外（0688）、華潤置地（1109）、保利置業（0119）、合景泰富（1813）、萬科企業（2202）及保利物業（6049）等內房相關股份的技術分析，讀者可以留意。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕租金回報率 中國10年期國債孳息率 地方政府專項債 保障房 內房 瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻

上 / 下一篇新聞

春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度
春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度
金管局旗下CMU OmniClear 連環招攬港交所前高層加盟
金管局旗下CMU OmniClear 連環招攬港交所前高層加盟
瑞銀：聯儲料續減息 美股債仍吸引
瑞銀：聯儲料續減息 美股債仍吸引
知行再抽水2.3億 不足3月兩度配股
知行再抽水2.3億 不足3月兩度配股
香水品牌管理商穎通再申港上市
香水品牌管理商穎通再申港上市
瑞銀林鎮鴻：保障房湧現壓租金 內房止跌回穩需時
瑞銀林鎮鴻：保障房湧現壓租金 內房止跌回穩需時
國星宇航擁AI兼航天概念
國星宇航擁AI兼航天概念
Miele拓高端新盤市場 拒鬥平 擴港旗艦店 看好疫後家居翻新對高質需求
Miele拓高端新盤市場 拒鬥平 擴港旗艦店 看好疫後家居翻新對高質需求
產品力求長壽耐用 做好零部件支援
產品力求長壽耐用 做好零部件支援
馬斯克否認買TikTok 擬挑戰DeepSeek
馬斯克否認買TikTok 擬挑戰DeepSeek
東風兵器裝備集團與其他央企洽重組
東風兵器裝備集團與其他央企洽重組
AI分析動物行為 藥物副作用無所遁形
AI分析動物行為 藥物副作用無所遁形
有望應用於農場寵物醫院
有望應用於農場寵物醫院
為小朋友買保險須知
為小朋友買保險須知
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：受惠AI技術 中移Call 29080
劉思明：受惠AI技術 中移Call 29080
楊智佳：港股長線轉穩 候調整期低撈
楊智佳：港股長線轉穩 候調整期低撈
楊智佳：美股料下半年重新跑贏歐股
楊智佳：美股料下半年重新跑贏歐股
伍禮賢：留意思摩爾向上突破機會
伍禮賢：留意思摩爾向上突破機會
Stephen Dover：依賴進口原料較低企業盈利或升
Stephen Dover：依賴進口原料較低企業盈利或升
涂國彬：美新政頻出招 金價屢創新高
涂國彬：美新政頻出招 金價屢創新高
投資者及理財教育委員會：槓桿反向產品不適合長揸
投資者及理財教育委員會：槓桿反向產品不適合長揸
袁國守：金價向好 投資組合不可缺
袁國守：金價向好 投資組合不可缺
謝偉銓：政府應推動產業多元 按能者多付開源
謝偉銓：政府應推動產業多元 按能者多付開源
《幫你格價》：善用兒童戶口 儲利市錢學理財
《幫你格價》：善用兒童戶口 儲利市錢學理財
沈永年：元宵燈會商戶新春後優惠成焦點
沈永年：元宵燈會商戶新春後優惠成焦點
陳正犖：英債務壓力或紓緩 鎊匯料1.22見支持
陳正犖：英債務壓力或紓緩 鎊匯料1.22見支持
許健生：當數據開始思考：數智化如何重塑人類未來？
許健生：當數據開始思考：數智化如何重塑人類未來？
溫傑：中遠海控估值吸引 後市具值博率
溫傑：中遠海控估值吸引 後市具值博率
袁國守：DeepSeek風潮宜觀望
袁國守：DeepSeek風潮宜觀望
林少陽：外資對中國科技股重拾興趣
林少陽：外資對中國科技股重拾興趣
技術取勝：華潤萬象處250天線之上
技術取勝：華潤萬象處250天線之上
李聲揚：分享蛇年資產配置 微調組合
李聲揚：分享蛇年資產配置 微調組合
蔡金強：比亞迪為例：中國資產必須重估
蔡金強：比亞迪為例：中國資產必須重估
艾雲豪：私募產業東南亞南亞市場發展
艾雲豪：私募產業東南亞南亞市場發展
李順威：DeepSeek影響AI相關股
李順威：DeepSeek影響AI相關股
劉思明：亞信科技擁AI商機 可留意
劉思明：亞信科技擁AI商機 可留意
瑞銀亞洲：憧憬高階智駕 比亞迪牛69256
瑞銀亞洲：憧憬高階智駕 比亞迪牛69256
摩根大通亞洲：港股升破二萬一 恒指牛69207
摩根大通亞洲：港股升破二萬一 恒指牛69207
周顯：被調查者不享緘默權的案件
周顯：被調查者不享緘默權的案件
王弼：受「對等關稅」打擊美企大搜尋
王弼：受「對等關稅」打擊美企大搜尋
曾淵滄：雲概念股揀阿里騰訊中電信
曾淵滄：雲概念股揀阿里騰訊中電信
湯文亮：首道詔書要獲國民贊同
湯文亮：首道詔書要獲國民贊同
陳永傑：寄望蛇年樓價回穩打破魔咒
陳永傑：寄望蛇年樓價回穩打破魔咒
廖偉強：代理營銷須掌握「流量」
廖偉強：代理營銷須掌握「流量」
布少明：樓市曙光續現
布少明：樓市曙光續現
王品弟：金蛇起動 樓市回春
王品弟：金蛇起動 樓市回春
土瓜灣5新盤擬今年推 涉4154伙 勢成啟德後 九龍另一新供應重鎮
土瓜灣5新盤擬今年推 涉4154伙 勢成啟德後 九龍另一新供應重鎮
市建局今年擬推6盤 共涉3566伙
市建局今年擬推6盤 共涉3566伙
皇都加推55伙 折實均呎近1.9萬
皇都加推55伙 折實均呎近1.9萬
十大屋苑周末8宗成交 創8周新高
十大屋苑周末8宗成交 創8周新高
任天堂Switch代理商1364萬購長沙灣工廈
任天堂Switch代理商1364萬購長沙灣工廈
BEACON PEAK主打三四房 遠眺海景
BEACON PEAK主打三四房 遠眺海景
美孚均呎險守9000元關口
美孚均呎險守9000元關口
MPF可加入環球股票分散風險
MPF可加入環球股票分散風險