地方政府發債 購商品房做保障房

記者請教林鎮鴻，「十四五規劃」是在2020年制定對2021年至2025年的政策綱領，在內地約35個主要城市興建總共約870萬套保障房的規劃料已落實大部分，對當地商品房住宅市場的衝擊料已浮現，內房股股價期內亦已大跌，而投資最重要向前望，去年9月召開的中共中央政治局會議強調要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地，上述政策目標今年能否實現呢？

事實上，去年9月中共中央政治局召開前已有不少利好內房政策出台，例如根據人民銀行副行長陶玲去年5月17日介紹，該行擬設立的3000億元人民幣保障房再貸款，利率1.75厘，期限1年，可展期4次，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售商品房，預計帶動銀行貸款5000億元人民幣，銀行按照自主決策、風險自負原則發放貸款。

去年5月停新建保障房 改為收儲商品房

林鎮鴻指出，其實在去年5月17日人行擬設立保障房再貸款時，內地其他部門已有相關政策配合，例如「十四五規劃」擬興建約870萬套保障房，擬動工的保障房會繼續興建，未動工的保障房改為由收儲商品房代替。

根據林鎮鴻分析，地方國企收購已建成未出售商品房後，該商品房被收儲後由賣轉租，雖然可以減低新盤庫存，令發展商賣樓壓力減少，但卻令租盤供應增加為租金帶來壓力。

上述3000億元人民幣保障房再貸款推出8個多月以來，現時已使用額度不高，有分析認為原因是內地商業銀行以1.75厘向人行借入貸款後，再加上0.5厘息差後始以2.25厘貸款予地方國企，資金成本遠高於保障房租金回報率，無利可圖，地方國企因此亦沒有足夠誘因積極參與。

地方政府近月專項債利率隨國債孳息回落

林鎮鴻分析，保障房再貸款的另一問題是期限1年，可展期4次，不適合地方國企用來收儲商品房後轉為保障房出租；他指出，去年9月地方政府已可以發行專項債作為上述用途，債務期限長達15年，債券利率以中國10年期國債孳息率再加一定溢價計算，隨着中國10年期國債孳息率近月反覆回落（見圖），上周收報1.606厘，專項債利率期內亦拾級而下，若日後其進一步回落至現時一線城市保障房租金回報率的1.5厘，此模式便屬可行。

目前內地新做按揭利率及企業貸款利率均逾3厘，市場亦關注中國10年期國債孳息率近月反覆回落後，利率下跌趨勢何時可以傳導至上述與實體經濟更相關的利率，促進樓市回穩及經濟增長。林鎮鴻引述瑞銀內地宏觀經濟研究部門的判斷，料人民銀行今年將減息0.3厘至0.4厘，新做按揭利率將下調更多，惟下調幅度會較10年期國債孳息率近月跌勢溫和，原因是要考慮減息令內銀利息收入下跌帶來的影響。

中美關係倘改善 利推支持內房政策

外圍因素方面，林鎮鴻認為，要留意特朗普上月重返白宮再次出任美國總統後，中美關係會否好轉，這樣的話，意味着外圍風險降低，內地政府可以推出更多利好政策支持樓市止跌回穩。

由於瑞銀監管要求，林鎮鴻在是次專訪中沒有提及內房個別股票。在今期第19頁「技術分析」，則有華潤萬象生活（1209）、貝殼（2423）、綠城中國（3900）、中國海外（0688）、華潤置地（1109）、保利置業（0119）、合景泰富（1813）、萬科企業（2202）及保利物業（6049）等內房相關股份的技術分析，讀者可以留意。

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