瑞銀：聯儲料續減息 美股債仍吸引

免引發通脹 美加關稅料溫和

Goldberger指出，關稅產生的不確定，其實比關稅本身有更大不利影響，而美國作為以服務業為主的經濟體，所受的影響也遠較依賴貿易和製造業國家為少。另外特朗普亦提出加強能源開採，會有助降低通脹壓力。她認為今年美國通脹降溫進程雖有波折但趨勢可以持續，聯儲局全年可至少減息兩次，目前債市已過分反映特朗普政策帶動通脹上升的風險，現時可以考慮較長期美債，認為2至10年期較為吸引。

標指在過去兩年連續錄得逾兩成升幅，為1990年代以來首次，Goldberger認同美股估值昂貴，但情况其實已經持續一段時間，美企盈利繼續增長，將繼續帶動美股進一步上升。目前美國家庭收入增加仍穩固，企業資產負債表強勁，有能力在高息環境下生存，而特朗普政策也有去監管和減稅的有利營商政策，推動美股表現繼續跑贏全球。

行業方面，她偏好周期股，加上去監管和減稅，認為金融股將受惠於盈利增長，科技和通訊服務亦繼續看好。不過相對過去兩年美股大部分升幅集中在「神奇七俠」，今年增長會更為廣泛，其他公司可帶來吸引回報，因此建議超配標指權重股，惟建議低配防守的必需消費股，以及盈利增長較低的工業股。

政策轉向 中國股票提供加倉機會

去年9月底，內地推出刺激經濟和支持股市的「組合拳」措施，一度帶動外資流入中國股票，惟及後未能持續。Goldberger表示，對中國股票維持中性看法，她表示，內地政策有重要轉向，為中國股票帶來支持，在今年可為全球投資者提供加倉的機會。不過，中國股票若要有更可持續升勢，她認為內地需要在支持消費等方面有更多政策，目前刺激措施多是回應（reactive）問題而非積極主動（proactive）解決問題，內地需要提振消費，真正轉變營商氣氛，來帶動企業作出投資。