OPPO Find N5料成全球最薄摺疊屏手機

料展開時厚約4毫米

根據OPPO Find系列產品負責人周意保發表的相片，當完全展開時，OPPO Find N5只比4張內地身分證或銀行卡略厚，或者與兩枚人民幣1元硬幣相約。由於內地身分證厚約0.9毫米，人民幣1元硬幣則厚約1.85毫米，故有些內地媒體樂觀推測，OPPO Find N5在展開時的厚度可能不到4毫米，在摺疊狀態下的厚度也有可能控制在大約8毫米或略多一點。

據悉，OPPO Find N5的輕薄，得益於OPPO採用了更薄的主機板，只厚0.18毫米的客製化超薄無線充電線圈（一般厚0.3毫米），以及首次將鈦合金應用於摺疊屏的鉸鏈。

首應用鈦合金於摺疊屏鉸鏈

此外，Find N5還同時達到IPX6、IPX8、IPX9等防水標準，有效防範高溫高壓噴水、持續浸水、強烈噴水。

Find N5搭載高通的驍龍8至尊版處理器，最多16GB RAM和1TB ROM，8吋和120Hz更新率的內屏，6.4吋和和120Hz更新率的外屏，並配備5000萬像素和3倍的潛望變焦鏡頭，支援50W無線充電，電池容量接近6000mAh。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]