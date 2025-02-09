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2025年2月9日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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馮其十：《哪吒2》票房稱冠 國產動畫崛起
張宗永：你會懷念舊的美國嗎？
【明報專訊】特朗普上台，短暫看，整個世界好像變了天。特朗普選擇放棄美國的世界警察角色，換取他認為是美國更大的「經濟」利益。我打算從美國人和地球人兩個角度去挑戰特朗普版的「美國優先」主義。
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