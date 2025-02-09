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經濟
企業地球村

華6年前曾應美要求管制芬太尼

【明報專訊】美國總統特朗普上任不久，旋即宣布向三大貿易伙伴中國、墨西哥、加拿大的進口商品徵收新關稅，斥三國若不解決輸入尤以芬太尼為主的毒品走私等問題，就向加拿大、墨西哥最多徵收25%關稅，向中國則徵收10%關稅。最初三國均大表反對，但經一輪談判後，加、墨兩國關稅暫緩一個月後執行。事實上，中國約6年前曾應美國要求管制國內芬太尼，但美方有文件指中國仍有企業走私芬太尼。有學者認為，美國要解決自身服藥過量問題，應從國內需求等癥結下手。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《華爾街日報》、法新社、英國廣播公司、有線電視新聞網、《紐約時報》、The Conversation

加拿大、墨西哥、中國均為美國最大貿易伙伴，去年三國合計佔美國進口額逾四成。不過，特朗普同時亦指摘三國是向美國輸入芬太尼的主要來源地，加設關稅亦是希望對方管制芬太尼。

三國一聽消息即大表反對，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）稱，有關墨西哥政府與犯罪組織結盟的指控是「誹謗」，但願意與美國合作。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也一度表示向價值1550億加元的美國商品徵收25%的關稅。中國亦公布了一系列反制措施，包括向部分美國進口貨徵收10%至15%的關稅。

死於芬太尼人數 遠超海洛英美沙酮

今次風波的主角芬太尼屬合成藥物，多種化學物質組合而成，於1960年代獲美國監管機構批准，可在醫療環境中當作止痛藥使用。芬太尼亦會被藥販混入其他藥物或蘇打、澱粉、糖等材料，製成粉末，供人吸食或注射。這種合成的藥物效力為海洛因50倍，製作也變得更容易、更廉宜。據美國疾病管制與預防中心資料，近十多年來死於芬太尼及其他鴉片類合成藥物的美國人數急增，最新數據顯示一年每10萬人中，有約22名美國人因此喪命，遠超海洛英或美沙酮（見圖）。

由於芬太尼本身有害，僅兩毫克劑量就可能足以致命，且芬太尼常與其他藥物混合，許多用家自己也不知道服用了芬太尼。據美國疾病管制中心數據，2023年逾7.4萬名美國人服用含芬太尼藥物混合物後死亡。

過去10年，全球芬太尼供應鏈不斷擴大，政府及執法部門更難打擊藥販。據美國海關和邊境巡邏局數據，自2024年9月以來，美國已查獲4500磅或2040公斤芬太尼。目前絕大多數芬太尼是經墨西哥進入美國，至於用於生產芬太尼的化學品則主要來自中國。中國政府於2019年將芬太尼列為受管制物質，後來又將部分用於製造芬太尼的化學品列入受管制名單，自此從中國流入美國的芬太尼數量大減。

美多份起訴書指控

華企仍輸出芬太尼化學品

不過，白宮仍形容中國「在芬太尼危機中發揮核心作用」，出口致命的合成止痛藥。美國緝毒局也指控中國為「所有走私到美國的芬太尼相關物質的主要來源」。另一方面，當局也視印度為相關化學品的新源頭，在今年1月的美國起訴書中，兩家印度化學公司被指向美國和墨西哥供應相關化學品。

從美國多份起訴書的審查顯示，有臥底探員與中資企業交流，中國一些化學公司明知部分化學品會被用於製造芬太尼，依然照常販賣，其中包括受管制的化學品。英國廣播公司（BBC）翻查當中數十份起訴書，發現有中資企業經加密貨幣支付及加密平台等途徑提供指引，教導如何用旗下產品製造芬太尼。

自本月1日美國宣布向中國產品加徵關稅一成後，中國外交部發言人隨即表示「強烈不滿」，稱中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，又斥「芬太尼是美國的問題」。發言人強調，本着人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持，2019年正式整類列管芬太尼類物質是應美方要求，亦是全球首個正式整類列管芬太尼類物質的國家，兩國合作禁毒「取得顯著成效」。

美學者：需更有系統應對毒品需求

邁亞密大學社會學教授Rodney Coates撰文指出，美國打擊非法藥物的歷史由來已久，過往政府曾用多種方法，亦未能大收其效，現在即使美國改向關稅下手，仍未必解決到國內芬太尼危機。

Rodney Coates稱，在特朗普上個任期已用貿易政策逼中國管制芬太尼，中方2019年亦相應調整政策，惟美國因芬太尼致死的數字繼續上升。2021年，逾10.7萬名美國人死於服藥過量，除數字創新高外，當中近七成死亡涉及芬太尼或類似的合成鴉片類藥物。他批評，美國政策控制這些藥物的生產能力始終有限，癥結在於新型化學產品會不停生產，若不限制需求，終究是揚湯止沸。他強調，美國需要的是更有系統的方法，來應對毒品需求。

[企業地球村]

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