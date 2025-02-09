籲《財政預算案》開源 李惟宏倡基建證券化

他建議今次財案應以開源措施先行，包括將基建項目證券化，例如北部都會區、3條過海隧道和今年5月收回的大欖隧道，可研究證券化項目現金流收入作發債融資，增加庫房收入，紓緩財赤壓力。他認為政府應促進金融產品零售化，涵蓋包括銀債、iBond及機管局債券等。

建議期交所盡快實現23小時交易

聯交所GEM改革後只有3隻新股掛牌上市，李惟宏認為GEM改革措施未能大幅刺激GEM市場活躍度，監管機構應檢視及前置式監管方式、着重披露為本的監管原則、檢討雙重存檔機制、研究降低上市要求，以及對上市公司有關收購合併相關規則拆牆鬆綁。他期望改善除牌機制、設立除牌公司場外交易（OTC）市場、研究取消手數要求、改革強積金計劃和恒生指數篩選機制等。

李惟宏提出促進虛擬資產及期貨市場發展，加快審批牌照升級，建議期交所盡快實現23小時交易、增加假期交易的期貨品種，以及開放更多虛擬資產期權及期貨的衍生產品，有助強化國際風險管理中心地位。此外，他要求港府加快構建國際黃金交易中心，並爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），使業界能以零關稅將黃金和其他貴金屬從香港輸出至RCEP成員。