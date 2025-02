穩定幣是與法幣(通常為美元)掛鈎的代幣,通常用於不同加密貨幣交易時存放資金。穩定幣發行人通常持有與所發行代幣等值的流動資產,例如美元或美債。部分穩定幣愈來愈多地用於支付,例如跨境貿易。美聯儲支付小組委員會主席沃勒認為,穩定幣可強化美國的支付體系,但需要一些監管措施以確保資金到位。他表示,民主、共和兩黨都認為,數碼貨幣相關立法值得推進。兩黨本周已提出為穩定幣建立監管框架的法案。穆迪的報告指出,穩定幣這種基本上不受監管的資產,容易受到擠兌,導致價格不穩。

此外,由美國總統特朗普作為最大股東的特朗普媒體(美:DJT),已為一些投資產品申請商標,計劃推出比特幣ETF在內多款投資產品,包括Truth.Fi Bitcoin Plus ETF、美國製造ETF(Truth.Fi Made in America ETF)和美國能源獨立ETF(Truth.Fi US Energy Independence ETF)。

(綜合報道)

[國際金融]