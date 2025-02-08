明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美非農職位增14萬個 低預期 失業率降至4% 分析：未影響放慢減息

【明報專訊】美國就業市場出乎意料放緩，1月非農就業職位僅增14.3萬個，遠低於分析師預期的17萬個，並較去年12月向上修訂至30.7萬個的增幅，下跌超過五成，是3個月來最低的增長。美國勞工統計局表示，洛杉磯山火及美國部分地區的嚴寒天氣，對就業「沒有顯著影響」。儘管就業職位增長放慢，美國1月失業率出乎意料回落至4%，是去年5月以來最低，分析師原預期維持在4.1%不變。

由於人口數據調整，失業率無法與此前月份直接對比，但排除這些影響，失業率較去年12月有所下降。與此同時，工人薪酬增長顯著加快。美國1月工人時薪按月增0.5%，較預期高出0.2個百分點。按年計算，1月工人時薪增長4.1%，分析師原預期升3.8%。

高盛資產管理的多部門固定收益投資主管Lindsay Rosner指出，1月就業職位增長較弱之際，去年底的就業職位被大幅上調，而失業率輕微回落，數據好壞不一，因此美聯儲可能會對最新數據持審慎態度。好壞參半的數據，未影響市場對美聯儲放慢減息的預期。掉期市場的數據顯示，交易員繼續押注美聯儲9月開始減息，全年減息幅度略低於半厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.22厘左右升至4.27厘。美國10年期國債孳息率回升至4.5厘以上。

預期通脹升至4.3% 消費信心降

美股三大指數早段下滑，納指跌0.6%，主要科技股早段向下。彭博社引述知情人士稱，蘋果最快下周發布新款平價iPhone SE吸客，但蘋果股價早段仍跌逾1%。《華爾街日報》引述消息人士稱，電動貨車製造商Nikola（美：NKLA）接近申請破產保護，該股昨早段大跌四成。

美國白宮表示，最新就業數據，反映特朗普總統的「促進增長政策的必要性」。不過受特朗普的關稅政策影響，美國2月密歇根大學的消費者調查顯示，受訪者預期1年後的通脹率為4.3%，較1月躍升1個百分點，是2023年11月以來最高。受潛在通脹等影響，美國2月密歇根大學消費者信心指數初值亦降至67.8，是去年7月以來最低。

11及12月新職位大幅向上修訂

美國勞工統計局將去年11月和12月的非農就業職位增長大幅向上修訂，令這兩個月的非農就業職位增長，較初值高出10萬個。此外，昨公布截至去年3月底的12個月非農就業職位修訂顯示，期內的非農就業職位增幅，較原先評估少58.9萬個，不過減幅低於去年8月發布的初步修訂；當時估計2023年4月至2024年3月期間，非農就業職位的增幅，較初值低81.8萬個。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，最新修訂顯示，對任何單一非農就業報告進行過多解讀都是危險的，舉一個極端例子，最初公布的2024年1月就業職位增長35.3萬個，令市場出現美國「經濟不着陸」的表述。根據最新修訂，去年1月就業職位增長為11.9萬個，而去年夏季的就業職位增幅亦相對溫和，6至8月每月增幅不到9萬個。

Santander美國資本市場的首席美國經濟學家Stephen Stanley指出，美聯儲對就業市場的描述是大致穩健，「我認為就業數據指向這方向，這肯定不會讓美聯儲有理由在短期內考慮進一步減息」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕減息預期 失業率 非農就業職位

上 / 下一篇新聞