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2025年2月8日星期六
睇樓手冊
港股升破21000 成交2463億兩月高 匯豐料DeepSeek引發中國股市追落後
券商看好比亞迪智駕 上調目標價
匯豐看好受惠補貼 小米升5%創新高
第四範式高位配股 AI股恐現抽水潮
派拉蒙併Skydance 美議員促禁騰訊持股
金管局人幣貿易融資息率Shibor+0.25厘 現較離岸人幣息低0.62厘 余偉文：利企業獲較低息
陳翊庭：新股回撥增「破發」風險
大行調高百勝中國目標價 股價升5%
太地料蝕8億 物業公平值虧損增
中證監撐科企上市 完善併購重組
匯控下月港辦投資峰會 前英首相卡梅倫出席
中行張輝任中銀副董事長
美非農職位增14萬個 低預期 失業率降至4% 分析：未影響放慢減息
亞馬遜雲增長受阻 股價早段挫逾3%
聯儲理事挺穩定幣 稱可鞏固美元儲備地位
朗天峰最快下周開價 料首批約120伙 Coasto短期現樓賣 WHITESAND COVE最快下周上樓書
啟德海灣下月現樓推 Victoria Blossom擬本季賣
施永青料下半年減息後 樓價止跌回升
翠擁華庭3房730萬沽 5個月炒貴9%
內地專才2.78萬租柏傲莊2期兩房
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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