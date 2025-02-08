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朗天峰最快下周開價 料首批約120伙 Coasto短期現樓賣 WHITESAND COVE最快下周上樓書

【明報專訊】新春後發展商推盤停不了。繼新世界（0017） 北角皇都日前公布首張價單後，樓花期長約10個月、嘉里（0683）元朗十八鄉路朗天峰推售如箭在弦，發展商透露，樓盤最快下周開價，首批單位將不少於約120伙。此外，宏安地產（1243）發展的鴨脷洲現樓項目Coasto，昨突上載樓書，料短期以現樓登場。另一已屆現樓的華懋西貢白沙灣WHITESAND COVE ，則最快下周上載樓書。

明報記者 江俊洋、趙頌明

朗天峰昨首度開放設於荃灣楊屋道PLAZA 88示範單位予傳媒參觀。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，自朗天峰命名及上載樓書後，已接獲約300組客查詢，主要以同區、荃灣等新界西客源為主，預計下周對外開放示範單位，有機會公布首張價單，涉約120伙。近年不少新盤以附送家具作招徠，嘉里與本地品牌Artisan Living 合作，朗天峰所有1房及兩房戶均配備家具套餐，將提供餐桌椅、梳化、主人牀等基本家具。

Coasto最細1房207呎連平台

已屆現樓、宏安地產（1243） 旗下鴨脷洲惠風街Coasto，昨日已上載樓書。宏安地產執行董事程德韻表示，項目料短期以現樓推售。樓盤提供93伙，實用面積207至478方呎，共85伙為一至兩房標準戶，其餘8伙（約8%）為連平台特色戶。全盤面積最細單位為2樓C室連平台特色戶，實用面積207方呎，屬一房間隔、連119方呎平台。

新界豪宅有望加入新盤戰，華懋銷售總監封海倫透露，旗下西貢白沙灣現樓WHITESAND COVE最快下周上載樓書，又指自項目命名後，至今收到約500至600個查詢，主要為西貢區客人及港島客；而與港鐵（0066）合作的瑜一·天海，於今周內進行交樓程序，稍後以現樓重推項目餘貨。另同系西半山大學閣，則最新以7400萬元、呎價約4.67萬元售出2座11樓B室，屬實用面積1584方呎的4房雙套戶。

新世界與港鐵洽推柏傲莊特色戶

新世界北角皇都日前以折實均呎1.85萬元首推88伙後，集團發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣稱，最快下周開售，不排除開售前提價加推；另項目為指定單位提供家具優惠，買家可以12萬元加購家具，當中首批單位涉25伙適用上述優惠。此外，新世界營業及市務部總監黃浩賢出席中原團拜時表示，旗下與恒地（0012）合作的西半山衛城道8號，最快本季開售，而與港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊I及II 尚有特色戶未推，正與港鐵商討，暫未有具體方案。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，旗下九龍城南角道項目料將本季推售，涉313伙，主打一房及兩房，項目短期將公布項目命名。

相關字詞﹕南角道項目 衛城道8號 新世界 皇都 WHITESAND COVE 華懋 宏安地產 嘉里 朗天峰

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