太地料蝕8億 物業公平值虧損增

太古廣場租用率租金齊降

太古地產披露去年錄得經常性基本溢利約65億元，按年下跌約11%，主要由於財務支出淨額增加及香港辦公樓租金收入減少；基本溢利約68億元，按年跌41.4%，原因為2023年12月完成出售港島東中心九個樓層所獲得的一次性溢利約33億元，去年卻並無此項收益；以及2024年出售香港停車位溢利減少。截至去年12月底，集團於香港整體辦公樓出租率為93%，與上年持平，當中太古廣場租用率為95%，按年跌3個百分點，全年租金下調16%；太古坊租用率為93%，按年增兩個百分點，惟全年租金按年下調一成。發言人表示，儘管辦公樓市道疲弱，公司的辦公樓物業組合優於相應的香港分區市場。零售商場方面，截至去年12月底，太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉均保持100%出租率。

發言人稱，儘管現時全球市場波動以及地緣政治持續緊張，為整體經濟帶來挑戰，太古地產預期錄得穩健經常性基本溢利。發言人強調，公司資產負債表處於健康水平，整體財務狀况穩健，亦不預期公司投資策略會改變。公司2022年公布1000億元投資計劃取得重大進展，目前已就約67%投資計劃作出承諾，預計將支持未來盈利增長。