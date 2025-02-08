明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

太地料蝕8億 物業公平值虧損增

【明報專訊】太古地產（1972）昨就去年業績發出更新資料，預計全年由盈轉虧，虧損8億元，而2023年則有盈利26億元。公司強調，預期呈報虧損主要由於投資物業公平值虧損增加至63億元，而此項非現金性質的虧損不會影響公司營運現金流、基本溢利及每年以中單位數幅度增長的派息能力。

太古廣場租用率租金齊降

太古地產披露去年錄得經常性基本溢利約65億元，按年下跌約11%，主要由於財務支出淨額增加及香港辦公樓租金收入減少；基本溢利約68億元，按年跌41.4%，原因為2023年12月完成出售港島東中心九個樓層所獲得的一次性溢利約33億元，去年卻並無此項收益；以及2024年出售香港停車位溢利減少。截至去年12月底，集團於香港整體辦公樓出租率為93%，與上年持平，當中太古廣場租用率為95%，按年跌3個百分點，全年租金下調16%；太古坊租用率為93%，按年增兩個百分點，惟全年租金按年下調一成。發言人表示，儘管辦公樓市道疲弱，公司的辦公樓物業組合優於相應的香港分區市場。零售商場方面，截至去年12月底，太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉均保持100%出租率。

發言人稱，儘管現時全球市場波動以及地緣政治持續緊張，為整體經濟帶來挑戰，太古地產預期錄得穩健經常性基本溢利。發言人強調，公司資產負債表處於健康水平，整體財務狀况穩健，亦不預期公司投資策略會改變。公司2022年公布1000億元投資計劃取得重大進展，目前已就約67%投資計劃作出承諾，預計將支持未來盈利增長。

上 / 下一篇新聞