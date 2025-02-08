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經濟

陳翊庭：新股回撥增「破發」風險

【明報專訊】港交所（0388）就新股定價機制於去年底起作3個月諮詢，諮詢期至3月19日，建議包括限定國際配售最低佔比，以及大降高倍數超購下回撥至公開發售的比例。港交所行政總裁陳翊庭罕見在諮詢期間發文解畫。陳翊庭解釋，現時新股回撥安排不符國際市場慣例，其縮小建簿配售部分，令定價投資者參與有限，造成新股發行價高於實際市場需求，令公眾投資者為偏高新股發行價「埋單」，並容易出現新股上市後「破發」的情况。

罕見諮詢期間發文解畫

陳翊庭表示，目前新股發行時將至少一成發行股份分配予公開發售部分，並設回撥機制，當公開發售錄高倍數超額認購時可從部分給予國際配售的股份，回撥予公開發售部分，令公開發售比例最終可高達50%。

「砍價者」缺席 降定價效率

陳翊庭提到，若某熱門新股最終賣予零售投資者部分高達50%，建簿配售股份只得一至兩成（因基石投資者認購），其機制令機構投資者因預料可獲分配的股份甚少之下，從而失去參與建薄配售的積極性。在這些「專業砍價者」缺席下令新股定價效率大打折扣，而發行人仍可把發行價定於偏高水平，最終令上市後的新股股價表現不佳。

陳翊庭續指出，近兩年收到市場不少意見建議改革有關安排，現建議簿配售部分最少佔發行股份五成；公開發售部分提出兩套方案，其中一項為公開發售最初分配份額設成5%，回撥上限最高為20%。而另一方案則為將公開發售部分設至10%至50%間，並不設回撥機制。她續解釋，有關提高分配建簿新股比例的建議，為提高有議價權的機構投資者及專業投資者，於定價過程時的參與度，令新股價格反映市場需求，以及同時避免新股的股價大起大落。

陳翊庭提到，現新股回撥機制始於1998年，因1997年時散户佔大市成交額達53%，惟目前散户額成交額佔比不到15%，市場轉為由機構投資者及專業投資者主導。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華則認為，回撥機制導致「定價效率低」之說未必成立，他引述數據顯示2022年香港新股首日破發率為37%，同期美國納斯達克破發率42%，兩者比例相若。若改革後破發率未顯著改善，卻剝奪散户認購機會。

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