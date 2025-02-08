明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

第四範式高位配股 AI股恐現抽水潮

【明報專訊】人工智能（AI）半新股第四範式（6682）昨公布，擬向6名承配人以每股50.2元，配售最多2792萬股新H股，配售價較公司周四收市價56.8元折讓近12%，受配新股消息拖累。第四範式昨午曾插近6%低見53.5元，其後跌幅收窄，最終跌約2%，報55.4元。有分析認為，市場近日炒作DeepSeek掀起的內地AI熱潮之際，AI概念股價升至高位同時，亦見部分科技股配股拖低股價，建議投資者需留意公司盈利能力及未來配股的風險。

配售新H股 集資淨額近14億

主要提供AI平台解決方案的第四範式，是次配新股所得款項淨額近14億元，公司表示所得資金將用於核心產品研發，重點投入生成式AI研發，優化算法及提升產品性能等，禁售期為配售完成後60日。

第四範式曾於去年9月底，因禁售期解禁而大瀉，見歷史低位的18.8元，其後反覆向上，並於去年12月「返家鄉」回到招股價55.6水平，公司亦於昨宣布配股。

事實上，過去3個多月，已有不少應用AI的科技股配售新股（見表），當中包括商湯（0020）、去年3度配股的內地機械人公司優必選（9880），以及營銷和銷售SaaS解決方案提供商邁富時（2556）等，相關禁售期為30日至90日不等。

近期宣布旗下「AI+SaaS」產品接入DeepSeek的邁富時，於去年5月中以招股價43.6元上市後，公司股價反覆向上，曾於去年12月11日炒至收市新高的139.2元。惟於股價創出新高後相隔7日，邁富時即宣布以110元配售最多100萬股新股，配售淨額1.1億元，並不設禁售條款，配股過後股價逐漸回落，曾於今年1月時跌至60元，為去年5月29日以來的低位。

分析：勿「跟風」高追AI概念股

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，DeepSeek爆紅後美國科技股受壓，不排除有短線對冲基金公司，暫時減持美科技股比例，將資金轉移炒作內地AI科技股，帶動近期AI股份股價高位。他續指，大部分科技股均為需要大額投資且尚未盈利，配股融資的需求較大，配售將拖累股價下跌，建議投資者勿「跟風」於現階段高追AI概念股，並留意科技公司自身盈利能力，以及未來配股的風險。

相關字詞﹕解禁 半新股 溫傑 第四範式 禁售期 配售 科技股 配股

上 / 下一篇新聞