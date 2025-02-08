匯豐看好受惠補貼 小米升5%創新高

小米股價連日做好，昨最高見43.05元再創上市新高，收報42.25元，升4.7%，成交高達119億元。匯豐報告表示，DeepSeek-R1推出後使人工智能（AI）訓練與推理成本的快速下降，市場對AI應用的需求將上升，並帶動AI邊緣設備的需求增長；小米擁有成熟的AIoT（人工智能物聯網）設備平台，市場增長潛力更為明確。

另外，中國的安卓（Android）品牌智能手機大多數售價低於國家補貼上限，因此補貼政策將為這些品牌帶來正面影響。匯豐預計，補貼計劃將推動小米智能手機的出貨量與平均售價增長，並將今年出貨量預測上調2%，明年上調3%，同時平均售價在這兩年分別上調3%。此外，補貼計劃涵蓋可穿戴設備，短期內將帶來額外增長動力。受惠於智能手機升級與AIoT銷售增長，匯豐對小米MIUI的月活躍用戶（MAU）與每用戶平均收入（ARPU） 表現持樂觀態度，預計互聯網業務的收入與利潤率將改善。至於小米汽車，該行上調今年交付量預測，由30.4萬輛增至33萬輛。

匯豐對小米2024至2026年非通用會計準則（non-GAAP）淨利潤的預測，分別上調2%、6%及6%。