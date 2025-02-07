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經濟
2025年2月7日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
皇都折實均呎1.85萬 1房605萬入場 均呎低3個月前同區新盤首批11%
話你知：2020年48億統一業權 每呎1.25萬
海德園1期批預售涉592伙 最快下季推
梁志堅料政府推北都地將釋除業界疑慮
羅嘉瑞2560萬入市擎天3房戶
花旗85萬續租銅鑼灣舖 低3年前近一成
恒指收市3個月高 DeepSeek概念當炒 閱文部署R1模型曾升逾一成 手機晶片股齊飈
DeepSeek推出20天 日活躍用戶2000萬
匯豐再降新世界目標價 稱盈利復蘇能見度低
標普：倘大發展商違約引發連鎖反應 港樓市前景不穩
國泰增中國內地董事一職 鄭家駒出任
證監：今年再全面檢視現行網絡保安規定
百勝中國上季盈利升18% 符預期 季息增五成 績後美股再升5％
野村：「小額包裹」徵稅料削中國GDP
港上季食肆總收益升0.4%
比亞迪將推高階智駕 股價升逾一成
中海外上月物業銷售額升14%
OSL收購CoinBest 將易名OSL日本
英倫銀行減息1/4厘 料需再減息兩次 兩委員支持減半厘 市場減息預期升溫
政府降借貸成本重點 美財長：更關注10年期債息
馬士基料關稅戰沒大影響 今年貨櫃航運市場增長4%
張兆聰：心動升勢未盡可吼
港元定存虛銀6個月年息達3.6厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：Nvidia續持貨
葉創成：中美合作可共贏 舜宇大成交破頂
技術取勝：信達生物料38元沽壓大
盧駿匡：恒指下一阻力21000
國泰頭等貴賓室推卅二公館名菜
劉思明：AI概念續炒作 電動車生科成主題
周顯：「大弟會」簡史
譚新強：中國如何善用DeepSeek時刻
湯文亮：唔准外賣入邨 受害的是邨民
大馬經濟穩定 樓價升幅望勝去年
技術取勝：信達生物料38元沽壓大
【明報專訊】中航科工或挑戰4.5元（圖）
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皇都折實均呎1.85萬 1房605萬入場 均呎低3個月前同區新盤首批11%
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