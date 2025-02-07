葉創成：中美合作可共贏 舜宇大成交破頂

據報蘋果（美：AAPL）的M5晶片正式進入量產階段，將在今年下半年登場，預計由iPad Pro首發搭載，在本港上市的蘋果零部件供應商昨日股價普遍顯著向好，舜宇只屬其中一員，另一隻藍籌比亞迪電子（0285）股價便勁升19.57%，收報53.75元，表現更佳。

中美企業硬件軟件各擅勝場

蘋果作為全球最大市值上市公司之一，其產銷的iPhone及iPad等高端電子產品過去近20年全球熱賣，在筆者看來便是中美兩國企業合作共贏的成功例子，原因是蘋果等美國企業及舜宇、比亞迪電子等中國企業分別在軟件及硬件上各擅勝場，兩國企業合作生產才可以製造出全球暢銷的高端消費電子產品。

拜登在2021年1月上任美國總統後，對中國採取不友善的政策，結果上任僅7個月舜宇股價便由歷史高位259.4元急跌，至今市值仍蒸發三分之二。筆者期望，隨着特朗普上月再次入主白宮出任美國總統，中美關係可以改善，兩國企業積極合作共贏，為全球生產更佳的高端電子產品，而在此過程中，舜宇作為蘋果零部件供應商料可受惠，可望由盈利增長帶動股價上升。

[葉創成 創富倉]