中海外上月物業銷售額升14%

【明報專訊】內房陸續公布今年1月合約銷售數據，國央企與民企內房分化持續。龍頭中海外（0688）公布，1月合約物業銷售金額約120.2億元（人民幣，下同），按年升雙位數，升14.4%；截至1月底錄得已認購物業銷售約61.36億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。