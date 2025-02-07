港上季食肆總收益升0.4%

扣除期間價格變動影響後，去年第四季食肆總收益以數量計按年下跌1.1%。季節性調整後，食肆總收益臨時估計以價值計及數量計分別按季升3%及2.5%。2024年全年計，食肆總收益為1093.9億元，按年跌0.1%，相當於2018年、即社運及疫前的91.5%。以數量計食肆收益按年下跌2.4%，全年食肆購貨總額的臨時估計為351億元，按年下跌1.9%。

去年全年收益跌0.1%

按月份計，2024年10月、11月的食肆總收益價臨時估計分別上升1.2%及0.7%；單計12月，整體食肆收益按年下跌0.5%至94.43億元，不過按月升5.2%。

按食肆類別分析，去年第四季中式餐館總收益以價值計及數量計分別按年下跌3.6%及5.3%；非中式餐館總收益以價值計及數量計分別上升2.2%及1.6%；快餐店總收益以價值計及數量計分別上升6.6%及4.3%；酒吧總收益以價值計及數量計分別下跌8.8%及11.9%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別下跌1.5%及3.8%。

非中式餐館上季收益增

2024年全年計，中式餐館的總收益以價值計按年跌4.3%至396.23億元，非中式餐館及酒吧總收益以價值計分別跌0.04%及10.2%，不過快餐店及雜類飲食場所收益錄得按年上升，分別升7.2%及1.4%。以實際收益與2018年比較，酒吧全年收入僅為2018年的68%；中式餐館亦只回復至2018年的76%。

政府發言人稱，食肆業務在2024年第四季改善，期內重拾按年升幅，經季節性調整後按季升幅亦有加快。展望未來，內地政府推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上港府積極提振市面氣氛和推動旅遊業，以及就業收入提升，將繼續為食肆業務提供支持，惟市民和旅客消費模式轉變仍會影響業務表現。