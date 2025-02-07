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經濟

野村：「小額包裹」徵稅料削中國GDP

【明報專訊】美國總統特朗普取消對低於800美元的「小額包裹」免稅的規定，並加徵關稅，料有關小額包裹的大減，拖慢中國今年本地生產總值（GDP）增長，以及出口增長的速度。野村中國首席經濟學家陸挺分析，美國對中國商品加徵10%或以上的關稅及其他新增的成本，將大幅削減有關「小額包裹」的運輸，料「小額包裹」貿易減少，將拖低今年中國GDP增長0.2個百分點，以及令中國出口增長率減少1.3個百分點。

增長或降0.2百分點

美國於當地時間周二 （4 日）起對華加徵10%關稅，小額包裹亦不再獲關稅豁免，且其包裹須繳付關稅。野村估計，拼多多（美：PDD）旗下Temu及內地服飾電商Shein等跨國電商平台，利用「小額包裹」免稅政策，於去年運送到美國的貨物總值達460億美元（約3588億港元）。

根據中國官方數據指出，去年有關的「小額包裹」出口貨品總值230億美元，但彭博分析，其貨品總值肯定為低估，因有企業將其商品大批送到墨西哥，再分批拆細至小型包裹並出口到美國。彭博指出，包裹貿易增長為中國和美國之間的貿易數據差距擴大的原因，因中國計算部分「小額包裹」的貨品總值，惟美國則沒有將其計算在內。而自2020年起，中國所公布出口美國的數據，超過美國公布來自中國的進口數據，而雙方數據的差距於去年擴大至860億美元。

順豐：內地或港包裹加收服務費

受新關稅政策影響部分物流公司已宣布提高運輸費，順豐國際於本周三（5日）宣布，將對所有由中國內地或香港的包裹，加收20元人民幣的清關綜合服務費，並收取30%的關稅保證金。

瑞穗：美降10年期債息 為人幣提供支持

另瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱特朗普關注將10年期債息降低，而非聯儲局政策利率，可能對美元產生負面影響，從而為包括人民幣在內的新興亞洲貨幣提供支持。

相關字詞﹕中國GDP 出口 進口 中國出口 物流 包裹 小額包裹

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