明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

標普：倘大發展商違約引發連鎖反應 港樓市前景不穩

【明報專訊】國際評級機構標普報告指出，任何大型發展商的財困事件都可能引發連鎖反應，削弱獲評級發展商的財務實力，增加債券持有人的風險；而本港樓市的穩定性不太穩固，減息預期的動搖，置業者情緒相較脆弱，市場亦面臨供應過剩問題，若再發生大型發展商違約，本港樓市前景將變得不穩定。

標普全球評級信用分析師Wilson Ling指出，相信大型開發商的高調違約將打擊市場信心，準買家可能會延後置業，若有此情况，2025年一手住宅銷售量將跌至該行基礎預測的2萬個單位的一半左右。在供應過剩、需求萎縮下，本港樓價可能在2025年內下跌5％至7%。

料港樓價今年跌5％至7%

該行指出，本港市場對一些本地發展商的信貸壓力揣測正在升溫，未受評的新世界（0017）已在1月20日及1月23日於聯交所發布公告回應有關公司的營運、財務負債的傳言和猜測，並重申公司業務如常進行，自2024年7月以來已為約 178 億元的銀行貸款進行再融資。

標普全球評級信用分析師Edward Chan認為，一些未評級地產商的流動性緩衝看起來很薄弱，為了補充流動性，部分公司已向股東尋求注資，或出售資產。然而，股東支持發展商的意願可能會減弱，資產出售談判亦可能會失敗。在這種情况下，一些流動性狀况欠佳的發展商可能會演變成全面的財務困境。

上月在多項負面消息籠罩下，新世界罕有連發兩張公告，重申持續正常開展業務，並繼續與其權益人，包括公司的貸款方以及債務證券持有人，保持聯繫；與此同時指集團一直積極管理財務債務。又謂至通告發出日止，集團已成功就約177.61億元現有銀行貸款完成再融資，並將繼續遵守其現有財務債務。

相關字詞﹕債務違約 標普

上 / 下一篇新聞

皇都折實均呎1.85萬 1房605萬入場 均呎低3個月前同區新盤首批11%
皇都折實均呎1.85萬 1房605萬入場 均呎低3個月前同區新盤首批11%
話你知：2020年48億統一業權 每呎1.25萬
話你知：2020年48億統一業權 每呎1.25萬
海德園1期批預售涉592伙 最快下季推
海德園1期批預售涉592伙 最快下季推
梁志堅料政府推北都地將釋除業界疑慮
梁志堅料政府推北都地將釋除業界疑慮
羅嘉瑞2560萬入市擎天3房戶
羅嘉瑞2560萬入市擎天3房戶
花旗85萬續租銅鑼灣舖 低3年前近一成
花旗85萬續租銅鑼灣舖 低3年前近一成
恒指收市3個月高 DeepSeek概念當炒 閱文部署R1模型曾升逾一成 手機晶片股齊飈
恒指收市3個月高 DeepSeek概念當炒 閱文部署R1模型曾升逾一成 手機晶片股齊飈
DeepSeek推出20天 日活躍用戶2000萬
DeepSeek推出20天 日活躍用戶2000萬
匯豐再降新世界目標價 稱盈利復蘇能見度低
匯豐再降新世界目標價 稱盈利復蘇能見度低
國泰增中國內地董事一職 鄭家駒出任
國泰增中國內地董事一職 鄭家駒出任
證監：今年再全面檢視現行網絡保安規定
證監：今年再全面檢視現行網絡保安規定
百勝中國上季盈利升18% 符預期 季息增五成 績後美股再升5％
百勝中國上季盈利升18% 符預期 季息增五成 績後美股再升5％
野村：「小額包裹」徵稅料削中國GDP
野村：「小額包裹」徵稅料削中國GDP
港上季食肆總收益升0.4%
港上季食肆總收益升0.4%
比亞迪將推高階智駕 股價升逾一成
比亞迪將推高階智駕 股價升逾一成
中海外上月物業銷售額升14%
中海外上月物業銷售額升14%
OSL收購CoinBest 將易名OSL日本
OSL收購CoinBest 將易名OSL日本
英倫銀行減息1/4厘 料需再減息兩次 兩委員支持減半厘 市場減息預期升溫
英倫銀行減息1/4厘 料需再減息兩次 兩委員支持減半厘 市場減息預期升溫
政府降借貸成本重點 美財長：更關注10年期債息
政府降借貸成本重點 美財長：更關注10年期債息
馬士基料關稅戰沒大影響 今年貨櫃航運市場增長4%
馬士基料關稅戰沒大影響 今年貨櫃航運市場增長4%
張兆聰：心動升勢未盡可吼
張兆聰：心動升勢未盡可吼
港元定存虛銀6個月年息達3.6厘
港元定存虛銀6個月年息達3.6厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：Nvidia續持貨
植耀輝：Nvidia續持貨
葉創成：中美合作可共贏 舜宇大成交破頂
葉創成：中美合作可共贏 舜宇大成交破頂
技術取勝：信達生物料38元沽壓大
技術取勝：信達生物料38元沽壓大
盧駿匡：恒指下一阻力21000
盧駿匡：恒指下一阻力21000
國泰頭等貴賓室推卅二公館名菜
國泰頭等貴賓室推卅二公館名菜
劉思明：AI概念續炒作 電動車生科成主題
劉思明：AI概念續炒作 電動車生科成主題
周顯：「大弟會」簡史
周顯：「大弟會」簡史
譚新強：中國如何善用DeepSeek時刻
譚新強：中國如何善用DeepSeek時刻
湯文亮：唔准外賣入邨 受害的是邨民
湯文亮：唔准外賣入邨 受害的是邨民
大馬經濟穩定 樓價升幅望勝去年
大馬經濟穩定 樓價升幅望勝去年