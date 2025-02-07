匯豐再降新世界目標價 稱盈利復蘇能見度低

外電早前報道新世界與銀行洽商籌集為期3年的貸款融資，透過抵押其優質商業資產，為在2026年6月到期的580億港元無抵押貸款再融資。匯豐認為新世界需要的並非再融資，而是一個具體及全面的去槓桿計劃，以改善其財務狀况，此將有助紓緩投資者的疑慮。而來自母公司周大福企業的強力支持，包括注資等亦會有所幫助。匯豐預期新世界的銀行貸款在截至2024年及2025年底都會被列為履約貸款。若銀行願意提供再融資，將可為新世界提供時間及空間，以獲取家族或母公司的支持及出售資產。

或導致港銀不良貸款率升1.3百分點

不過，該行認為若新世界流動性進一步惡化、房地產行業表現疲弱、新世界未能出售資產均會令其前景更差。在截至2024年上半年新世界擁4450億資產，1270億銀行貸款、250億元未償還債券及360億元永續證券，其未償還銀行貸款佔香港銀行貸款的1.3%或佔商業地產貸款總額的7.8%。匯豐指出，最壞情况下，倘若新世界銀行貸款須列為不良貸款，香港銀行體系的不良貸款率將上升1.3個百分點至3.3%，並可能導致銀行盈利下降11%至24%，資本比率跌20至30個百分點。雖然現時債券市場已預期新世界債券可能會違約或重組，但該行基本預測仍預期短期內不會出現債券重組。倘若新世界能取得貸款融資，將為其提供更多空間，因公司下一個重大債務到期日已為2027年。

早年高價買地 未來住宅盈利未必高

匯豐另指出，新世界在未來12個月計劃推出4個主要住宅項目，當中若大圍柏傲莊三期銷售強勁，將為投資者帶來驚喜，但認為這些項目多在早年高地價時獲取，故盈利能力未必很高。