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經濟

恒指收市3個月高 DeepSeek概念當炒 閱文部署R1模型曾升逾一成 手機晶片股齊飈

【明報專訊】美國聯儲局減息預期降溫，推動美匯、美債息回升，惟對港股負面影響有限。大市昨跟隨A股反彈，恒指反覆上升294點，以全日高位20,891點收市，創3個月新高；科指、國指更創4個月高位，大市成交1784億元，北水轉淨流入逾90億元。內地熱炒科技股，閱文（0772）為首的DeepSeek概念、手機設備及晶片股全線炒起，中芯（0981）再創上市新高，比亞迪（1211）下周召開智能化戰略發布會，股價漲逾11%，同系比亞迪電子（0285）更升近20%，成表現最佳藍籌。

隔晚美股反覆向上，恒指昨日早段一度跌65點，其後隨A股走高回升，午後升勢擴大更以全日最高位收市，收升294點或1.4%，國指升124點或1.64%，收報7690點，科指升129點或2.6%，收報5059點。

北水轉淨流入逾90億

北水南下轉淨入90.61億元，盈富（2800）及恒生國指ETF（2828）分別獲淨入45.5億及13.2億元，阿里巴巴（9988）、中芯及比亞迪電子亦被淨入6.4億元、4.2億元及2.6億元；騰訊（0700）及中移動（0941）則被淨沽8.3億及2.9億元。

繼聯想（0992）、聯通（0762）後，再有DeepSeek概念股出現，閱文部署DeepSeek「作家助手」整合升級DeepSeek R-1大模型，股價曾漲逾12%，高見30.25元，收市仍升7.8%；智雲健康（9955）通過接入DeepSeek提升智雲大腦，一度揚27%，最終升幅縮至3.7%；科網股個別發展，小米（1810）、網易（9999）升1至2%，騰訊、阿里靠穩；萬洲（0288）逆市跌1.6%，是表現最差藍籌。

蘋果AI晶片快量產 比亞迪電子彈兩成

台灣手機鏡頭「大哥」大立光電日前公布營收升11%，反映淡季不淡，加上蘋果公司人工智能晶片快將量產，手機設備股做好，除比亞迪電子彈近20%、舜宇（2382）升9.9%、瑞聲（2018）升近3%、高偉電子（1415）升8.6%；美股隔晚費城半導體指數（SOX）再升，晶片股周三回吐後再發力，中芯全日高位收市，見47.9元創上市新高，與華虹（1347）、英諾賽科（2577）齊升逾7%。

分析：港股估值偏低 買入為「追落後」

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，雖然特朗普落實加徵中國關稅，但近日港股的表現出奇地硬淨，再觀乎大市的成交金額，不排除有資金流入。他解釋，特朗普上任不久已「周圍搞事」，連盟友也不放過，或有投資者會將部分資金由美國轉走避險，而港股的估值確實偏低，買入港股只是「追落後」已有買點。

明報記者

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