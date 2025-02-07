梁志堅料政府推北都地將釋除業界疑慮

黃光耀籲減釐印寬投資移民

會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，集團今年將有7個樓盤推出，涉逾2300伙，其中與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS系列，新一期GRAND SEASONS上月已登場；上半年內擬推出灣仔春園街項目涉88伙，而山頂種植道豪宅項目，將安排貴賓優先參觀，5幢洋房實用約5200至6700方呎。下半年方面，將推出古洞24區項目第1期涉457伙、黃竹坑站港島南岸第6A期涉463伙、九龍龍庭里豪宅涉133伙，以及位於啟德跑道區、與中海外（0688）等合作的承豐道18號第1A期涉635伙。對於本月底發表的財政預算案，黃光耀表示，期望政府降低物業釐印費，助市民上車，以及放寬投資移民買樓的投資門檻；此外，政府應縮減及優化推出土地的審批時間，加快賣地流程。

信置今年擬推5盤涉逾4500伙

此外，信置（0083）計劃今年推售5個樓盤、涉逾4500伙。信置執行董事田兆源表示，中環One Central Place擬本季登場，涉121伙；另4個新盤，包括元朗錦上路站柏瓏III涉680伙、與港鐵等合作的油塘通風樓項目涉748伙、市建局土瓜灣榮光街項目涉458伙，以及與港鐵、嘉里（0683）等合作的將軍澳日出康城13期涉2550伙。

至於擬今年推出港島般咸道新盤、涉約80伙的英皇國際（0163），旗下香港仔澄天已屆現樓，新售出9樓E室，實用286方呎1房戶，成交價478萬元、實呎1.67萬元，買家為投資客。澄天2023年底開售至今累沽82伙，佔全盤110伙約75%，套現逾5億元。資策（0497）執行董事何樂輝表示，渣甸山皇第尚餘兩伙待售，其中一伙連裝修特色戶，實用6867方呎連平台及天台，目前正全球招租，意向呎租400元。

[香港地產]