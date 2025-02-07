海德園1期批預售涉592伙 最快下季推

據地政總署最新資料顯示，海德園第1期涉592伙，項目預計2026年8月落成，樓花期長約18個月，為上月唯一獲批預售的住宅項目。資料顯示，項目地皮前身為中巴車廠，除上述1期涉592伙外，第2期涉258伙，正待批預售樓花同意書。太古地產董事（住宅業務）杜偉業曾表示，海德園實用面積介乎約400至1400方呎，特色單位實用約1700至2900方呎。

長實兩盤申預售 共涉743伙

另地政總署最新資料顯示，上月共有4個新住宅新盤申請預售，共涉987伙，當中兩個新盤屬長實（1113），分別是啟德跑道區承豐道16號Victoria Blossom第2期涉416伙，以及元朗錦泰路18號涉327伙，兩盤合共743伙，佔上月新申請約75%，上述兩盤同於2027年9月底落成，樓花期長約31個月。此外，會德豐與港鐵（0066）合作發展的港島南岸第6B期亦於上月申請預售，涉154伙，預計2027年7月落成，樓花期長約29個月。至於佳明集團（1271）發展的粉嶺上水市地段第290號項目，提供90伙，樓花期不足1年，預計今年11月底落成。資料又顯示，新地（0016）西貢十四鄉海映路8號第1A（2）、1B期及2A期，延遲約7個月落成，1A（2）、1B期預計今年12月落成，而2A期明年4月底落成。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，目前已批出預售但尚未發售的私宅單位約15,472伙，比去年12月的16,493伙回落約6.2%；至於貨尾量，截至上月底累積共約23,121伙，較去年12月底21,674伙按月回升約6.7%，連同上述已批出預售但尚未發售的私宅單位計，即隨時可推出市場的新盤單位達3.86萬伙，按月微升約1.1%。

[香港地產]