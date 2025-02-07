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經濟
香港地產

皇都折實均呎1.85萬 1房605萬入場 均呎低3個月前同區新盤首批11%

【明報專訊】樓花期長約22個月、新世界（0017）發展的北角皇都，經過上月即新春前以招標形式推售部分大單位後，昨日首度以價單推出88伙，折實均呎18,540元，1房折實605.5萬元入場，成為蛇年市場上首個開價的新盤。相比去年11月，宏安地產（1243）旗下同區炮台山、樓花期不足1年的101 KINGS ROAD，當時以折實均呎20,800元首推51伙，皇都是次折實均呎不僅低約11%，同時為北角及鄰區逾10年來最低。項目將於明日起開放設於鰂魚涌K11 ATELIER King's Road示範單位及正式收票，最快下周開售。

明報記者 江俊洋

參考北角、炮台山和天后一帶多年來推出的新盤，對上一個首批折實均呎最低的項目，已經要追溯至2014年1月、由長實（1113）發展的天后DIVA，當時首推50伙折實均呎16,886元，其後區內一帶所推出的新盤，折實均呎普遍逾2萬元。新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣形容，皇都首張價單屬「頭炮喜動價」，日後加推將有提價空間。

首批均呎計同區11年來最低

發展商為買家提供3款付款方法，其中90天現金付款計劃提供最高總折扣22%，較建築期付款總折扣12%相差10個百分點，可留意是，上述總折扣不包括1%的尊貴業主提名優惠，發展商會向採用建築期付款兼提前上會的買家，提供3%至10%不等現金回贈。

首批1伙3房 折實實呎近2.7萬

項目首張價單涉88伙，涵蓋25伙1房、62伙兩房、1伙3房戶，定價由776.4萬至2512萬元，呎價21,652至 34,601元，以最高折扣22%計，折實價由605.5萬至1959.3萬元，折實呎價16,888 至26,988元，當中有82伙（逾93%）的折實價低於1000萬元、折實呎價均低於2萬元。折實入場單位為7樓B9室，實用343方呎1房間隔，定價776.4萬元，折實價605.5萬元、呎價17,653元；折實最低呎價單位則為7樓A9室，實用446方呎，兩房間隔，定價965.7萬元，折實價753.2萬元、呎價16,888元。

值得留意的是，大部分首推單位均集中於6樓至20樓，料日後望屋苑內園，及毗鄰同一重建項目的商廈，其餘單位則望渣華道及附近城市花園樓景。此外，價單亦推出5伙、位於6至10樓的A1室，屬實用621方呎的兩房戶，折實價1330.4萬元起、折實呎價2.14萬元起，惟單位開則呈「L」形，買家日後或需花心思佈置。另外，在皇都展銷廳內已設有渣打及工銀亞洲櫃枱，為買家提供按揭服務，發展商稱，目前正與其他銀行商討承做按揭事宜。

[香港地產]

相關字詞﹕按揭 北角 新世界 皇都 新盤

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