明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

太古城本月開齋 3房千萬易手

【明報專訊】新春假期結束，二手成交市况逐漸復常。鰂魚涌太古城新錄本月首宗成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城高安閣高層B室，實用701方呎，3房間隔，以1000萬元易手，實呎1.42萬元，買家為用家，相關成交價與恒生銀行網上估價相若。原業主2010年以680萬元購入，帳面賺320萬元或47%。

移民客回港710萬助家人入市喜漾

長沙灣喜漾亦新錄兩房成交。美聯營業經理吳冠衛表示，喜漾1座高層A室，實用491方呎，據悉有已移居海外的買家，幫助在本港家人置業，議價約一周，近日專程回港簽約，以710萬元承接單位，實呎1.44萬元。原業主2015年約657.8萬元一手購入，帳面賺逾52萬元或約8%。

新界方面，利嘉閣高級經理陳志偉表示，屯門豐連第2座低層H室，實用253方呎，開放式間隔，以275萬元沽出、實呎1.08萬元，買家為投資者。原業主2016年以約204.7萬元一手買入，帳面賺逾70萬元或34%。

外籍客2.9萬租藝里坊兩房戶

租務方面，市場不乏外籍客入市，中原副區域營業經理盧文頌表示，西營盤藝里坊．1號高層A室，實用422方呎兩房戶，業主叫價3萬元，放盤不足兩周，減價1000元或3%後，以2.9萬元獲承租、實用呎租約69元，新租客為外籍人士。

上述物業業主於2019年以1435萬元一手購入，租金回報約2.4厘。

相關字詞﹕藝里坊．1號 豐連 喜漾 太古城

上 / 下一篇新聞

美停收包裹風波 電商物流股普跌 恒指最多挫逾370點 拼多多挫7％後跌幅收窄
美停收包裹風波 電商物流股普跌 恒指最多挫逾370點 拼多多挫7％後跌幅收窄
A股假後復市 四大指數三跌
A股假後復市 四大指數三跌
在岸人幣假後首交易日 先跌後回穩
在岸人幣假後首交易日 先跌後回穩
本港1月PMI跌至51 連跌3個月
本港1月PMI跌至51 連跌3個月
內地財新服務業PMI 回落至51 遜預期
內地財新服務業PMI 回落至51 遜預期
財政部再在港發國債 月中發125億元
財政部再在港發國債 月中發125億元
Alphabet上季雲收入增長遜預期 昨初段股價挫8% 跌穿200美元
Alphabet上季雲收入增長遜預期 昨初段股價挫8% 跌穿200美元
AMD數據中心收入遜預期 昨跌10%
AMD數據中心收入遜預期 昨跌10%
日清盈警 料去年少賺最多四成
日清盈警 料去年少賺最多四成
雷軍：月底發布小米SU7 Ultra
雷軍：月底發布小米SU7 Ultra
HashKey Capital：獲准提供虛產委託帳戶管理服務
HashKey Capital：獲准提供虛產委託帳戶管理服務
世界黃金協會：上季全球需求創新高至4974噸
世界黃金協會：上季全球需求創新高至4974噸
GUM：上月MPF人均賺4373元
GUM：上月MPF人均賺4373元
彭博：寧德時代擬最早本月申港上市
彭博：寧德時代擬最早本月申港上市
巴拿馬研撤和記港口合約 彭博：循正當程序處理 避免訴訟
巴拿馬研撤和記港口合約 彭博：循正當程序處理 避免訴訟
美「小非農」職位上月增幅勝預期
美「小非農」職位上月增幅勝預期
《日經》：日產撤與本田合併協議
《日經》：日產撤與本田合併協議
張兆聰：快手逆市向好 反映資金炒落後
張兆聰：快手逆市向好 反映資金炒落後
港元定存南商7日年息見6.8厘
港元定存南商7日年息見6.8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：明源雲或下試2.7元
技術取勝：明源雲或下試2.7元
劉思明：港股回調溫和 AI概念未觸發大規模獲利
劉思明：港股回調溫和 AI概念未觸發大規模獲利
周顯：小紅書算法勝TikTok
周顯：小紅書算法勝TikTok
湯文亮：負資產數目減 樓價自然升
湯文亮：負資產數目減 樓價自然升
嘉里蛇年擬推5盤 涉逾4200伙 元朗朗天峰擬短期開示範單位及開價
嘉里蛇年擬推5盤 涉逾4200伙 元朗朗天峰擬短期開示範單位及開價
皇都最快今開價 首批料涉88伙
皇都最快今開價 首批料涉88伙
美聯黃建業：樓市最壞時刻已過
美聯黃建業：樓市最壞時刻已過
變形金剛餐廳撤出香港 5月轉深圳設店
變形金剛餐廳撤出香港 5月轉深圳設店
瑞聯Carlos Casanova：美減息空間收窄 港樓價3年難大升
瑞聯Carlos Casanova：美減息空間收窄 港樓價3年難大升
瑞聯林燕：中國股市投資機會多
瑞聯林燕：中國股市投資機會多