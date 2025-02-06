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經濟

香港地產

皇都最快今開價 首批料涉88伙

【明報專訊】新春節日氣氛漸退，多個新盤準備出擊，上月推出大單位招標、迄今累沽13伙及套現逾5億元的新世界 （0017）北角皇都，最快今日公布首張價單，預料涉約88伙。新世界營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，集團本周將對公眾開放設於鰂魚涌的示範單位，以及同步收票，勢成蛇年首個公布首張價單的新盤。

示範單位周六起開放 下周開售

何家欣表示，皇都首推88伙，將涵蓋1房至3房戶型，而新示範單位以1房、兩房戶型為藍本，今晚率先開放予NEW WORLD CLUB成員優先參觀，周六起正式對公眾開放，最快下周首輪開售。何又稱，皇都部分單位擬提供家俬優惠計劃，方便投資者日後連家俬出租單位。

Bal Residence傲華周日共賣36伙

中小型發商亦積極開展新銷售攻勢；麗展（0488）與市建局合作的觀塘現樓Bal Residence，以折實均呎1.69萬元，加推20伙高層1房及兩房戶，全批於周日（9日）發售；今批單位實用338至489方呎，維持最高折扣20.75%，單位折實價544.21萬元起。麗展亦修訂第1至4號價單，其中31伙的定價減1.5%至8.5%，扣除最高20.75%折扣，1房折實價454.19萬元起。

另協成行筲箕灣現樓傲華，以折實均呎1.98萬元，加推16伙開放式及1房戶，同於周日發售；以最高折扣9%計，開放式戶折實價401萬元起。

白石角雲滙1期售1伙 實呎2.07萬

成交方面，部署開售天水圍YOHO WEST PARKSIDE的新地（0016），旗下大埔白石角雲滙1期，最新售出1座地下A3室，實用588方呎3房間隔連私家花園，成交價1218.18萬元、實呎2.07萬元，買家成交期240日，但如於120日完成交易可獲5%回贈、另若不使用二按可獲4%特別回贈，如屬科研人才可另獲5%回贈，即有機會最高獲14%回贈。同系屯門兆康NOVO LAND第3B期，新售出Fiskars第2B座12樓F室，實用416方呎兩房戶，成交價497.11萬元、實呎1.19萬元。

相關字詞﹕NOVO LAND第3B期 雲滙1期 YOHO WEST PARKSIDE 傲華 Bal Residence 皇都 新世界

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