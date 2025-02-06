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經濟

香港地產

嘉里蛇年擬推5盤 涉逾4200伙 元朗朗天峰擬短期開示範單位及開價

【明報專訊】發展商於蛇年加快去庫存決心顯著，當中嘉里（0683）新一年將有5個項目輪流登場，涉逾4200伙（見表），率先打頭陣的是樓花期不足1年的元朗朗天峰，提供594伙，料短期內開放設於荃灣Plaza 88商場的示範單位及開價，最快本月開售。至於集團有份參與的港鐵（0066）新盤、將軍澳日出康城第13期項目，將為市場帶來約2550伙新供應，佔集團蛇年推出單位總數約60%。市場人士預期，今年推盤量料為集團逾3年多以來最高。

明報記者 江俊洋

朗天峰已獲批預售，並於上月上載樓書，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目定價將參考元朗區及鐵路沿線盤，亦會因應市場氣氛及買家反應而作出定價，相信項目首批單位的價錢具吸引力。樓盤涵蓋1房至3房戶型，另設平台及頂層特色單位，實用245至851方呎，其中1房及2房分層戶共536伙，佔全盤90%。

日出康城13期涉2550伙佔最多

除了朗天峰外，嘉里旗下另有4個新盤亦有機會於蛇年登場，包括毗鄰朗天峰的大棠路111號項目，提供82伙。其餘為市區盤及鐵路盤，包括與市建局合作、位於土瓜灣的鴻福街/銀漢街項目，提供約665伙，可留意是，截至去年12月地政總署資料顯示，項目尚未申請預售。至於規模最大為港鐵日出康城第13期，項目與信置（0083）、嘉華國際（0173）和招商局置地（0978）等合作，提供約2550伙，以及同屬鐵路盤的黃竹坑港島南岸海盈山4B期，涉368伙，上述兩盤已獲批預售。

至於嘉里與信置、太古地產（1972）合作的海盈山4A期，上月起現樓重推，本月暫累沽5伙，吸金逾5300萬元，其中2A座29樓G室，實用509方呎兩房間隔，以1002.54萬元、呎價約1.97萬元售出，該單位上月曾以同一價錢售出，惟交易已告吹，有關買家料遭沒收5%訂金、涉約50萬元。

建灝蛇年擬推3盤

建灝旗下3個項目擬蛇年推售，集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，赤柱現樓豪宅ONE STANLEY短期內將推出全新第6至8座，共3款戶型的18個特色分層大宅，實用1097至2565方呎，屬3房至5房間隔。同系的九龍聯合道文曜會繼續推售，並擬本季進行新一輪推廣，其中會展開一個全新3房示範單位；而下半年則有機會推出與市建局合作、位於大角嘴橡樹街/埃華街之商住發展項目，提供約122伙。另外，多個項目於蛇年錄開齋成交，益兆集團旗下何文田太子道西現樓名鑽，位於9樓C室，屬實用819方呎3房間隔，最新以1787.3萬元售出，實呎約2.18萬元。

相關字詞﹕名鑽 建灝 ONE STANLEY 日出康城第13期 海盈山 鴻福街/銀漢街 朗天峰 嘉里

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