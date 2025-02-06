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2025年2月6日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
美停收包裹風波 電商物流股普跌 恒指最多挫逾370點 拼多多挫7％後跌幅收窄
A股假後復市 四大指數三跌
在岸人幣假後首交易日 先跌後回穩
本港1月PMI跌至51 連跌3個月
內地財新服務業PMI 回落至51 遜預期
財政部再在港發國債 月中發125億元
Alphabet上季雲收入增長遜預期 昨初段股價挫8% 跌穿200美元
AMD數據中心收入遜預期 昨跌10%
日清盈警 料去年少賺最多四成
雷軍：月底發布小米SU7 Ultra
HashKey Capital：獲准提供虛產委託帳戶管理服務
世界黃金協會：上季全球需求創新高至4974噸
GUM：上月MPF人均賺4373元
彭博：寧德時代擬最早本月申港上市
巴拿馬研撤和記港口合約 彭博：循正當程序處理 避免訴訟
美「小非農」職位上月增幅勝預期
《日經》：日產撤與本田合併協議
張兆聰：快手逆市向好 反映資金炒落後
港元定存南商7日年息見6.8厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：明源雲或下試2.7元
劉思明：港股回調溫和 AI概念未觸發大規模獲利
周顯：小紅書算法勝TikTok
湯文亮：負資產數目減 樓價自然升
嘉里蛇年擬推5盤 涉逾4200伙 元朗朗天峰擬短期開示範單位及開價
皇都最快今開價 首批料涉88伙
美聯黃建業：樓市最壞時刻已過
變形金剛餐廳撤出香港 5月轉深圳設店
太古城本月開齋 3房千萬易手
瑞聯Carlos Casanova：美減息空間收窄 港樓價3年難大升
瑞聯林燕：中國股市投資機會多
周顯：小紅書算法勝TikTok
【明報專訊】TikTok的最後定決，至今未知，本文只就我所知的去講。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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