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經濟
國際金融

美「小非農」職位上月增幅勝預期

【明報專訊】俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在1月增加18.3萬個，高於市場預期的15萬個增幅。去年12月的私人企業就業職位增幅，亦由12.2萬個大幅向上修訂至17.6萬個，反映就業市場仍然穩健，去年底的招聘動力繼續延至新年開局。「小非農」被視為周五公布的非農就業數據前瞻，市場預期1月非農就業職位增加17萬個，失業率維持在4.1%。不過市場關注貿易戰的風險，刺激避險資產需求。現貨金昨高見每盎司2877美元再創新高。日圓兌每美元升穿153，每百日圓兌港元漲至5.06算。債價向上，美國10年期國債孳孳息率跌至4.45厘。

現貨金價2877美元再創新高

彭博社消息稱，中國反壟斷機構準備對蘋果（美：AAPL）App Store收取的「蘋果稅」展開調查（詳見A2版），其股價早段跌逾1%。受主要科技股的財報影響，納指早段跌0.5%（詳見B4版）。

迪士尼營業利潤按年增31%

迪士尼（美：DIS）昨公布截至12月底的第一財季業績。受惠於價格上調，備受關注的Disney+串流媒體業務季度收入按年增長9%至60億美元，令相關業務的營業利潤增至2.93億美元，按年扭虧為盈，連續第3個季度錄得盈利。串流業務持續改善，加上去年11月底上映的動畫電影《魔海奇緣2》（Moana 2）在節日旺季票房強勁，推動迪士尼整體營業利潤按年增長31%至51億美元，調整後每股盈利按年急增44%至1.76美元，超出分析師預期。

Disney+首財季訂閱人數跌1%

不過Disney+第一財季的訂閱人數，按季跌1%至1.246億。迪士尼曾警告由於去年10月開始加價，訂戶數量將略為下降。迪士尼預期，第二財季的訂閱人數仍將較第一財季輕微下降，其股價早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕金價 美股 小非農 串流媒體 Disney+ 迪士尼

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